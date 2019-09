Schindlerová ukázala postavičku v plavkách: TOTO, že je telo po dvoch deťoch?!

Martina Schindlerová má po dvoch deťoch postavičku ako lusk!

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Už je to takmer rok, čo sa niekdajšia účastníčka speváckej súťaže Martina Schindlerová (31) objavila na sociálnej sieti Instagram a pomaly, ale isto započala svoj návrat do slovenského šoubiznisu. Hoci sa o nej v minulosti veľa nehovorilo, je známe, že Maťa je matkou dvoch detí. A len málokto by jej to pri takej postavičke, akú má, uveril!