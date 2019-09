Sexi markizáčka vám svojou postavou vyrazí dych: 9 mesiacov po pôrode... Fú, to je ale šupa!

BRATISLAVA – Už dlhší čas sa s ňou diváci televízie Markíza stretávajú prostredníctvom obrazoviek, a to najmä vďaka šou Tvoja tvár znie povedome. Monika Sakmanová (29) patrí medzi stálice zábavnej relácie rovnako, ako jej spolutanečnice z Ladylicious. Minulý rok sa zvŕtala na parkete s tehotenským bruškom, dnes, 9 mesiacov po narodení syna, by ste ani len netipovali, že rodila. Z jej postavičky vám padne sánka!

Opäť ju diváci Markízy môžu každú nedeľu vídať na televíznych obrazovkách v šou Tvoja tvár znie povedome. Tanečná skupina Ladylicious je už doslova neoddeliteľnou súčasťou programu. Jedna z členiek, Monika Sakmanová, dokonca ešte minulý rok tancovala aj s tehotenským bruškom.

V decembri sa z nej stala po prvýkrát mamina a dostala oneskorený vianočný darček – synčeka Ramonka. Dieťa priviedla na svet svojmu partnerovi, raperovi Rakbymu, 27. decembra.

Monika Sakmanová sa v decembri stala mamou rozkošného chlapčeka. Zdroj: Instagram M.S.

Dnes, deväť mesiacov od pôrodu, by len málokto uveril, že má za sebou tehotenstvo. Monika má totiž späť svoju krásnu postavu. Dokonca si dovolíme tvrdiť, že je z nej ešte väčšia šupa, ako bola predtým. To môžu, koniec koncov, vidieť aj samotní diváci televízie. Sakmanová sa po pôrode veľmi rýchlo vrátila k svojej štíhlej postavičke, ktorou doslova vyráža dych.

My sme ju stretli ešte v auguste na DOD v Markíze a nedalo nám neopýtať sa, ako sa tak rýchlo opäť dostala do formy. „Ja ani neviem, asi genetika a asi to, že malý má 10 kíl a to nadrapovanie sa s ním tiež nie je jednoduché. Nerobím nič špeciálne preto, okrem toho, že si sem-tam zatancujem, ale asi teda vďaka Bohu za genetiku,“ prezradila pre Topky Monika. Nuž, takúto postavu jej môže závidieť nejedna žena.

Z Moniky Sakmanovej je 9 mesiacov po pôrode riadna šupa! Zdroj: Instagram M.S.