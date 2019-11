Schindlerovej ex z klanu takáčovcov zadržali: Speváčka si vyliala srdce... Odkaz bývalému?!

Po siedmich rokoch manželstva, dvoch zdravých deťoch Martinke a Kamilkovi, dospela ich láska ku koncu a speváčka Martina Schindlerová a podnikateľ Kamil Haršány sa rozviedli. Práve po tomto kroku sa niekdajšia superstaristka začala objavovať opäť v slovenskom šoubiznise a pustila sa aj do nových pesničiek. Zmiznutie z hudobnej scény však v pláne nemala. „Nebolo to plánované, ale bolo to nevyhnutné,” vyjadrila sa v minulosti pre portál hudba.sk.

Martina Schindlerová sa na niekoľko rokov vytratila z hudobnej scény. Zdroj: Instagram M.S.

Práve manželstvo s vplyvným podnikateľom, ktorý mal byť prepojený na mafiu, malo byť dôvodom jej odmlčania sa. Hoci šli od seba, dvojica má spolu stále deti, a tak aj Martinu musela zasiahnuť správa o jeho zadržaní. Haršányho mala NAKA vytiahnuť z postele a spolu s ďalšími 19 ľuďmi zadržať.

Len pred pár dňami vydala speváčka pieseň Pokoj svätý, v ktorej texte si doslova vylieva srdce. Mnohí by si mohli dokonca myslieť, že ide o odkaz otcovi jej detí. „Myslela som, že to zvládnem, ale Bože, teraz vážne. Nejem, nespím, celá chradnem. Cítim, že som už celkom na dne. Nemám už silu, ani nervy na žiarlivostné scény. Stále dokola o tom istom, vyviňovať sa z výmyslov. Ja už nemám slov, už nevládzem riešiť príbehy z jeho hlavy a pravek praprapradávny,” spieva v novinke Martina a text pripomína to, čo so svojím ex zrejme prežila.

Exmanžela Martiny Schindlerovej Kamila Haršányho pred vyše dvomi týždňami zadržala NAKA. Zdroj: Jan Zemiar

To však nie je zďaleka všetko. Na svoje tridsiate prvé narodeniny koncom júna vypustila do sveta singel Radšej mi chýbaj. Aj tento text pôsobí, akoby išlo o jej osobnú spoveď zo života s Haršánym. „Unavená z neláskavej lásky, ubolená som z pádov ťažkých. Pripravená som ľúbiť ťa z diaľky, radšej mi chýbaj, život je krátky. Láska bolí, hladí aj bodá a prestáva, len kde sype sa voda. Vďaka tebe kvitnem, vädnem, hyniem, vo výškach lietam a z výšky spadnem. Najkrajšie chvíle v mojom živote sú prežité s tebou, to, láska, viem. Najhoršie chvíle boli tiež s tebou, snáď pochopím ich, stačí, ďakujem,” vylieva si srdce dvojnásobná mama.

Či boli texty skutočne mierené na jej exmanžela, s istotou nevieme, no sama speváčka tvrdí, že práve cez hudbu sa dokáže vyjadriť. A nie je žiadnym tajomstvom, že množstvo interpretov zhudobňuje práve svoje zážitky z reality. Pri oboch piesňach si dokonca text napísala Martina a nezverila ho do rúk nikomu inému. „Hudba je spôsob, ako sa vyjadrujem, vtedy sa cítim sama sebou... Aké klišé, nájsť samého seba je dôležité, uvedomovať si samého seba, spoznávať sa, prijať sa a pracovať na sebe,” napísala Schindlerová na sociálnej sieti.

V najnovšej skladbe Pokoj svätý si Martina Schindlerová vyliala srdce a celý text znie ako odkaz bývalému. Zdroj: Foto: youtube