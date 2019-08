Drsné praktiky v jojkárskom Talente: Moderátorka musela držať hladovku!

Televízia JOJ nedávno vypustila do éteru prvé upútavky na obľúbenú šou Česko Slovensko má Talent, ktorej vysielanie začne na jeseň. Každý z porotcov sa zhostil svojej úlohy a dostal nejakú superschopnosť. Tvorcovia však z tohto kolotoča nevynechali ani moderátorov. Z Davida Gránskeho urobili kúzelníka, aj keď nie veľmi šikovného, a z jeho parťáčky Lujzy asistentku, ktorú mal v debne rozpoliť.

Televízia JOJ nadelila porotcom aj moderátorom v novej sérii Česko Slovensko má talent rozličné superschopnosti. Zdroj: TV JOJ

Debnu dala televízia špeciálne vyrobiť, no keďže nebola vytváraná Lujze na mieru, musela sa jednoducho na čas vzdať jedla, aby do nej vošla. „Ja som dostala informáciu, že debna je už vyrobená. A že sa musím do nej zmestiť. Nikto neveril, že sa tam zmestím. A ja som sa tam zmestila. Reálne som dva týždne predtým nejedla, aby som sa tam zmestila, ale to bolo počas nakrúcania Talentu vlastne veľmi jednoduché. Takže, dá sa. Ale bol tam aj naozajstný kúzelník, ktorý mi povedal, ako sa dá schovať do škatule,“ prezradila brunetka pre televíziu.

A hoci držala hladovku, ani to jej nepomohlo prežiť zásah jej moderátorského kolegu. Ten sa síce zahral na kúzelníka, no Lujza jeho mágiu, bohužiaľ, neprežila. Napokon však všetko zachránila porotkyňa Marta Jandová, ktorá má schopnosť telekinézy a obe polovičky Lujzy opäť spojila.

Debna, do ktorej vliezla Lujza Garajová Schrameková, bola vyrobená dopredu. Aby sa do nej zmestila, musela držať hladovku! Zdroj: TV JOJ