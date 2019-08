Markizácka hviezdička skončila v policajnej cele: Za volantom s takmer tromi promile a ona... Tebe je to fakt na smiech?!

Podľa Eleny Antalovej z oddelenia komunikácie a prevencie trenčianskeho KR PZ, pri dychovej skúške Viere namerali policajti v dychu 2,92 promile, opakovaná skúška ukázala hodnotu 2,60 promile. O tom, že išlo o známu postavičku z markizáckej reality šou, by sa ani nevedelo, pokiaľ by ona sama neokomentovala jeden z článkov na Facebooku, kde ju dokonca označili aj jej priatelia.

Už na mieste mala policajtom povedať, že pila slivovicu a pivo, ale cíti sa v poriadku. Neskôr skončila v policajnej cele, no povznesená nálada jej evidentne aj napriek tomu vydržala. Rovnako, ako počas dychovej skúšky, si z celej situácie zjavne ťažkú hlavu nerobila ani neskôr. Keď totiž vyšli články, ktoré o neznámej vodičke z Púchova informovali, ona sa evidentne dobre zabávala a o pokore či ľútosti podľa jej slov nemôže byť ani reč.

Viera Šestáková z markizáckej šou Ostrov nafúkala takmer tri promile. Zdroj: TV MARKÍZA

Viera Šestáková sa neskôr na sociálnej sieti na celej situácii dobre bavila. Zdroj: Instagram V.S.

„Dobre, že ma nechytili o dve hodiny neskôr, to by som už fúkla 5 promile. A pozdravujem osobu, ktorá nás nahlásila,“ napísala s vyrehotanými smajlíkmi bez štipky rešpektu, zato s poriadnou dávkou irónie. Okrem toho sa podľa jej reakcie nezdá, že pokiaľ by si vypila ešte viac, situácia by neskončila rovnako. A mohla ešte horšie. „Si človek nemôže ani v nedeľu doobeda vypiť, hneď sa to rieši,“ napísala. Nuž, ktovie, či by bola takouto hrdinkou aj v prípade, že by kvôli jej bujarej nálade a nezodpovednosti vyhasol pod kolesami jej auta nevinný ľudský život...

Takto vzniknutú situáciu na Facebooku okomentovala Viera. Zdroj: Facebook

Zdroj: Facebook