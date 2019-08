Hviezdu z Oteckov zadržali na letisku, takmer nestihol lietadlo: Náboj v batožine!

Mladá herecká hviezda Oliver Oswald si pred pár rokmi užil s mamou a sestrou krušné chvíle. Hoci bol vtedy ešte dieťa, bál sa, aby ich náhodou nezavreli. Dokonca jeho vinou. „Ja som bol na policajných dňoch a zbieral som tie náboje, čo vystrelili policajti. Tie vystrelené náboje som zbieral a dával som si ich do obalov od telefónu, hracích konzol," prezradil nám začiatok problému herec.

Na tom, že náboje zbieral, by nebolo v zásade nič zlé, keby na jeden z nich nepozabudol a nevybral sa s ním na dovolenku do Afriky.rozrozprával sa Oliver.

Nechcel tomu veriť, no kontrola na letisku napokon mala pravdu. Keď im otvorili kufor a obal od hernej konzoly, odrazu, vtedy ešte malému chlapcovi, zaplo. „Pozerám, do prčíc! A teraz vysvetľovať, že to je slepý náboj, že je to z nejakých slovenských policajných dní a takéto hovadiny," povedal Oswald a zároveň dodal, že ich tam držali asi hodinu.

Oliver Oswald si pár rokov dozadu prežil s mamou a sestrou poriadny stres. Zdroj: Instagram O.O.

„Ledva sme stihli let a báli sme sa, že nás tam zavrú. Však to boli ľudia, ktorí tam chodili so samopalmi, však viete ako to funguje na letiskách tam. Boli sme fakt, že v strese," uzavrel spomienky na nepríjemný zážitok mladý herec.