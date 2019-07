Krásna markizáčka priznala komplexy: S TÝMTO bojovala celý život!

BRATISLAVA - Pozná to každý z nás. Fyzické nedokonalosti, alebo ak chcete, chybičky krásy, trápia drvivú väčšinu ľudí, no najmä ženy. Veľký nos, malé prsia, nie práve ideálna váha, to všetko sa vie podpísať na sebavedomí. Svoje "neduhy" priznala aj krásna moderátorka Miriam Kalisová (34).

Práca pred kamerami si vyžaduje veľkú dávku sebavedomia, ale aj príjemný vzhľad. Svoje o tom vie aj markizácka moderátorka Miriam Kalisová, a o svoj zovňajšok sa preto pravidelne stará. A hoci by v koži krehkej blondínky chcela byť nejedna žena, aj Mirku vedia potrápiť chybičky krásy. O svojich komplexoch najnovšie otvorene prehovorila na sociálnej sieti. A nebolo ich málo.

Zdroj: Instagram M.K.

„Celý život som sa hanbila za moje odstávajúce uši. Vlasy som nosila vždy zásadne rozpustené a vo vrkoči by ste ma nestretli. Mám maličké oči. Vždy som na ženách obdivovala veľké oči a snažila som sa všakovako mejkapom urobiť moje miniočká vždy väčšie," začala vymenúvať, čo všetko kazilo jej víziu perfektného vzhľadu. „Od malička som mala veľké zuby a tie predné dva mi dokonca ešte aj vytŕčali dopredu, a tak som musela nosiť strojček. Našťastie, hlava mi dorástla. Trochu. Bolo dokonca obdobie, keď mám na každej fotke, kde sa usmievam, pred ústami ruku. A to je len tvár."

Zdroj: Instagram M.K.

Veru, zdá sa, že ani naoko dokonalé ženy nie sú so sebou stopercentne spokojné. Miriam sa však proti tomuto zlozvyku rozhodla bojovať a naučiť sa mať samu seba rada takú, aká je. „Byť sebou pre mňa znamená nielen, že sa zmierim s tým, aká som, ale hlavne to, že ľúbim každý jeden kúsok svojho tela a nebudem sama seba zraňovať nepeknými myšlienkami o sebe. To je jediné, čo pomáha, ľúbiť sa, so všetkým.”

K podobnému zmýšľaniu vyzvala aj svojich priaznivcov.