Zúfalá markizáčka prosí o pomoc: Život jej znepríjemňuje TOTO!

BRATISLAVA - Markizácku moderátorku Miriam Kalisovú (34) poznáme ako milú a mierumilovnú ženu. Aj ona však má svoje hranice a momentálne je so silami v koncoch. Do boja sa totiž pustila s ťažkými súpermi. O pomoc žiada na sociálnej sieti.

Miriam Kalisová zápasí s problémom, ktorý trápi nejedného majiteľa balkóna. Na ten jej sa totiž nasťahovali holuby a tie nie a nie odísť. Keďže nezvaní hostia nechávajú po sebe značný neporiadok, blondínka sa rozhodla, že sa ich pokúsi nadobro odplašiť. Vyskúšala preto niekoľko overených trikov. „Obmotala som celý balkón šušťavým igelitom. A viete čo? Po hodinke si sedeli na zábradlí vedľa tých umelých vrán a okolo nich si viali a šušťali sáčky a tie potvory to podľa mňa brali ako oslavné konfety alebo čo," posťažovala sa markizáčka na svojom Instagrame.

Zdroj: Instagram M.K.

Obrovský dosah sociálnej siete šikovne využila aj na to, aby od svojich známych či priaznivcov získala ďalšie nápady, ako si balkón uchrániť. A to hlavne z jedného dôvodu. Bojí sa totiž, že sa by sa jej holubia rodinka mohla rozrásť. „Modlím sa, nech si tam nenájdem hniezdo, keď sa vrátime. Lebo teda na holubie detičky sa ešte necítim," zažartovala si na margo situácie Miriam. Byt totiž na niekoľko dní opustila a vybrala sa na dovolenku do Talianska. Ani tam sa jej však na problém nepodarilo zabudnúť.

Zdroj: Instagram M.K.

Neďaleko Benátok na dotieravé holuby natrafila opäť. Tentokrát však išlo len o vydarené repliky, ktoré sa "uhniezdili" v jednej z miestnych reštaurácií. Moderátorka so zmyslom pre humor neváhala a s týmito operencami sa nechala zvečniť. Uvidíme, kto bude mať nakoniec lepšie zbrane a vojnu o balkón vyhrá.