Známy slovenský spevák obeťou krádeže: Obrátil sa na políciu a... TOTO mužom zákona odkazuje!

Na facebookovej stránke slovenskej polície sa objavil veľmi prekvapivý odkaz od speváka Tomáša Buranovského. Tomu bola totiž ešte 13. októbra odcudzená elektroakustická gitara, a to z parkoviska v Košiciach. Pre hudobníka predstavovala nielen finančnú, ale aj duševnú hodnotu. Obrátil sa teda na našich policajtov, aby páchateľa dolapili.

„V takýchto prípadoch je šanca, že sa páchateľ, či ukradnutá vec nájde, mizivá až nulová. Preto ma veľmi milo prekvapilo, ako promptne sa do riešenia a vylúsknutia prípadu pustili príslušníci Policajného zboru z Považskej č. 38 v Košiciach,” napísal Tomáš policajtom, ktorí mu 10 dní po krádeži jeho lásku so strunami vrátili.

Spevák Tomáš Buranovský sa po krádeži gitary obrátil na políciu. Zdroj: Facebook T.B.

Dokonca odcudzenú gitaru vrátil mužom zákona samotný páchateľ. „Samozrejme, že to bolo šťastie i svojím spôsobom náhoda, pretože páchateľa zachytila kamera, ale aj napriek tomu si vyžadovalo veľa času a energie, aby bolo možné auto i páchateľa identifikovať. A to všetci, ktorí boli do prípadu zapojení, urobili s veľkým nasadením, profesionalitou a rýchlosťou. Preto by som chcel ešte raz vyzdvihnúť ich prácu a dať do pozornosti, že ak je možné ich nejako odmeniť alebo pochváliť, iste si to zaslúžia,” chváli Buranovský obrancov zákona.

Tomáš Buranovský je polícii skutočne vďačný a odkaz, ktorý im poslal, sa rozhodli policajti zverejniť na facebookovej stránke. A ako sám tvrdí, je jeden z mála, ktorí policajtov aj chváli. „Viem, že iste dostávate množstvo správ, a čo je horšie, predpokladám, že tých, v ktorých občania vyzdvihujú vašu prácu, je oveľa menej ako tých, v ktorých kritizujú a frflú. Kiežby som sa mýlil,” uviedol spevák.

Tomášovi Buranovskému polícia pomohla dostať sa opäť k svojej gitarovej láske. Zdroj: Facebook Polícia SR