Puškárová v reklame na chudnutie: Je to veľký PODVOD!

Kult dokonalého tela je v dnešnej dobe skutočne silný a prepadli mu milióny ľudí po celom svete. Dopracovať sa k nemu však nie je jednoduché. Aj preto sa mnohé seriózne, ale aj menej seriózne spoločnosti po celom svete snažia prísť so zaručenými doplnkami, ktoré zaručene zatočia s kilami a vyčarujú vám sexi telo takmer na počkanie. O tom, že to funguje, vás má presvedčiť pekná modelka, či známa celebrita, ktorá sa pýši dokonalou postavou.

Zdroj: Instagram ZP

Tvárou takejto reklamy sa najnovšie stala aj známa markizáčka Zlatica Puškárová. Dvojnásobná mama dvoch chlapcov má skutočne ukážkovú figúru, a tak sa ani nemožno čudovať, že spoločnosť, ktorá prípravok na chudnutie ponúka, si vybrala práve ju.

Háčik je však v tom, že známa blondínka o spolupráci ani len netušila. Dozvedela sa o nej až zo sociálnej siete. „Ukradnutá identita! Na Facebooku koluje reklama pod mojím menom na prípravok na chudnutie. Najskôr ma to ani nezaujímalo, ale každý deň dostávam množstvo otázok do správ, directu aj na mail, či to funguje. Prosím, je to veľké klamstvo," informuje Zlatica aspoň prostredníctvom svojho profilu a priznáva, že netuší, ako sa voči podvodnej reklame brániť. Ľudí, ktorí ju teraz kontaktujú, aby od nej zistili, či prípravok skutočne funguje, však pribúda a podľa moderátorkiných slov už záležitosť nadobúda obludné rozmery.

Zdroj: Instagram Z.P.

Zlatica však nie je jediná, ktorá sa stala tvárou reklamy proti svojej vôli. Podobnými peripetiami si nedávno prešla aj iná markizáčka. Uvidíme, či dámy spoja svoje sily, aby proti kradnutiu identity spoločne zabojovali, alebo sa sympatická moderátorka rozhodne jednoducho počkať, kým ošiaľ prehrmí.