Manželia Zlatica a Patrik Švajdovci priznávajú: Končíme!

Zlatica Puškárová a Patrik Švajda sú už dlhé roky obľúbení medzi divákmi žlto-modrej televízie! Aj to je jeden z dôvodov, prečo nesmeli chýbať na poslednom Dni otvorených dverí. Keďže patria medzi spravodajcov a z času na čas sa im podarí vo vysielaní husársky kúsok v podobe vtipnej situácie, nedalo nám to a opýtali sme sa na tú poslednú.

Reportáž o Koza feste a najmä to, čo sa odohralo v štúdiu Televíznych novín po nej, obletelo internet. Na Zlaticiniu otázku, ktorá sa Patrikovi páči najviac, odpovedal Švajda:Vyznelo to, ako to vyznelo, no blondínku to rozhodne neurazilo. Naopak, s manželom to mali dohodnuté.povedala nám Zlatica.

A Patrik Švajda jej dáva za pravdu. „Myslím si, že bolo to tak situované, aby sme sa všetci zasmiali a my sme sa teda aj pobavili,“ vyjadril sa Patrik pre topky.sk, pričom sa teda bráni, že kozou svoju manželku nenazval. Pointou bolo to, že ona je pre neho jednoducho krásna žena, s ktorou tvorí pár už niekoľko rokov a vychovávajú spoločne dvoch synčekov.

Zlatica a Patrik Švajdovci sa tešia zo zdravých synčekov. Zdroj: Intagram Z.P.

Okrem Adama a Lea má však Patrik Švajda ešte ďalších dvoch syn. Pri toľkých chalanoch okolo nás, samozrejme, zaujímalo, či im do tohto chlapinca nechýba dievčatko. Väčšinou totiž ženy túžia práve po malej princezničke. „Ja som tak šťastná, že mám naozaj zdravých synov dvoch a vlastne ešte aj dvaja Patrikovi synovia sú úžasní už mladí muži, takže my sme šťastní,“ hovorí s úsmevom Zlatica, ktorá zároveň prezradila, že toto je už konečný počet detí.

„Samozrejme, že človek si tak povie, že keď má štyroch synov, tak by to bolo možno pekné, ale tak my sme už skončili,“ uzavrela blondínka, na čo sa jej Patrik pohotovo opýtal: „Odpískala si to?“ Nuž, dievčatko síce manželia nemajú, no v budúcnosti sa môžu tešiť na nevesty a možno im budú dopriate aj vnučky.