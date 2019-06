Slovenská herečka mala INFARKT: Skončila v nemocnici... Okamžitá operácia srdca!

BRATISLAVA - V jej veku by sa už mala šetriť, no napriek tomu má toho Mária Velšicová (83) viac, ako poniektorí mladí ľudia. Hoci je herečkou, venuje sa aj spevu. Koncertuje, pripravuje CD a má aj nový hit. Takéto tempo sa podpísalo na jej zdraví a len pred pár týždňami dostala infarkt. Všetko bolo potom v poriadku... až doteraz. Museli ju operovať!

Mária Velšicová je interpretkou mnohých známych šlágrov, na ktorých sa zabáva najmä staršia generácia, a ukázala sa v mnohých filmoch a seriáloch. Hoci už má po osemdesiatke a mala by sa aspoň trochu šetriť, naložila si toho na ramená až príliš. „Ja to publikum potrebujem a publikum potrebuje mňa, aspoň si to tak nahováram. Fanúšikov pozdravujem, aby sa nezľakli, dokončujem cédečko Chodník lásky a mám aj nový hit Jožina, poď do kina," hovorí o svojej práci.

Mária Velšicová miluje svoju prácu a publikum potrebuje. Zdroj: Facebook M.V.

Práve toto neskutočné tempo a veľa práce sa však podpísalo na jej zdraví. Už minulý rok prekonala infarkt a pred pár týždňami prišiel ďalší. Žiadna sanitka sa však nekonala a ona sa do nemocnice odviezla taxíkom. Tentoraz to však bolo s jej srdiečkom zložitejšie a Máriu museli akútne operovať.

„Zrýchlilo sa mi srdiečko. Orgány si pýtajú svoje, a keď im srdiečko nedodá dostatočné množstvo okysličenej krvi, búria sa. A to múdre srdce chce každému vyhovieť a jednoducho začalo rýchlo pracovať, búšiť. Tak hovorím synovi: „Odvez ma do nemocnice." Hneď ma zobrali," prezradila Velšicová denníku Nový čas.

Začiatkom týždňa ju hospitalizovali v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, kde v utorok podstúpila operáciu srdca. Ako však sama tvrdí, bola pri tom celkom pri vedomí a nemuseli ju ani rezať. „Viem, že mám prepojenú cievu, ktorá nebola dostatočná pre srdce. Teraz sa už cítim lepšie," povedala po zákroku.

Hoci je herečka a speváčka na lôžku, už sa nevie dočkať, kedy sa vráti opäť do práce, i keď by sa mala šetriť. Má naordinované lieky na riedenie krvi aj na posilnenie srdca. „Už len tá chémia ma drží, vďakabohu, v mojom veku," vyjadrila sa Mária. Pani Velšicovej želáme skoré uzdravenie.