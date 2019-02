Najprv otec, teraz ona... Moderátorku The Voice ratovali v nemocnici!

BLANSKO - Moderátorka šou The Voice Česko Slovensko Tereza Kerndlová (32) si v posledných dňoch zažila krušné chvíle. Najskôr sa objavili zdravotné problémy jej otca, Ladislava Kerndla (73), neskôr skončila na nemocničnom lôžku aj sama speváčka.

V piatok večer informovala speváčka a moderátorka prostredníctvom sociálnej siete svojich fanúšikov o zdravotnom stave svojho otca, jazzového hudobníka Láďu Kerndla. Ten bol náhle hospitalizovaný v nemocnici po tom, ako začal doma vykašliavať krv. Pod jeho problémy sa podpísal zápal pľúc a ďalšia infekcia v tele. Kvôli vážnemu stavu Terezu k otcovi sprvu ani nechceli pustiť. „Milujem ťa, oci a dúfam, že v sobotu už ťa budem môcť objať!" venovala mu srdcervúce slová. Toho sa však už nedočkala.

Zdroj: Jan Zemiar

Následne totiž skončila v opatere lekárov aj Tereza, a to priamo v tej istej nemocnici ako jej otec. Speváčku skolila taktiež silná viróza a svoje asi spravili aj starosti o otca a celkové vyčerpanie. Tereze preto lekári v nemocnici podali infúzie, aby ju ako-tak postavili na nohy. Do každodenného života sa však zatiaľ nevrátila a momentálne je v domácom liečení. „Otec už je 'zdravý'. Možno ho pustia za týždeň do domáceho liečenia. Ale objať sa mi ho podarilo len na diaľku, pretože pre zmenu som sa zložila ja," zdôverila sa Kerndlová v nedeľu a pridala obrázok otca, s ktorým sa spojila aspoň na diaľku cez Facetime.

Dúfajme, že stav oboch sa čoskoro zlepší a moderátorka tak bude konečne môcť navštíviť svojho otca aj osobne.