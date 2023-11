NÁROČNÉ chvíle jojkárky: Po natáčaní jej prišlo ZLE... Skončila na pohotovosti!

Dobehli ju zdravotné problémy! (Zdroj: pixabay.com)

BRATISLAVA - Takto si svoje dni aktuálne určite nepredstavovala. Po natáčaní jej prišlo ťažko, krútila sa jej hlava, až to zašlo do bodu, keď musela vyhľadať pomoc. Známa jojkárka skončila na pohotovosti!

Júlia Švehlová sa aktuálne prihovára divákom televízie Joj ako vizážistka v šou Nákupné maniačky. Po tom, čo Lucia Sládečková z relácie odišla z rodinných dôvodov, na obrazovky nastúpila práve spomínaná tmavovláska.

A tá sa teraz potýka so zdravotnými problémami, ktoré ju dohnali až na pohotovosť. „Aby mi nebolo ľúto, do rána som mala tour de nemocnica,“ zverila sa svojim fanúšikom na sociálnej sieti Instagram. My sme ju preto oslovili, aby nám upresnila, čo sa vlastne stalo.

(Zdroj: Instagram J.S.)

„Prišlo mi zle večer po natáčaní ako som išla domov, bola som malátna a hlava aj celý svet sa mi točil a zvracala som a strašné kŕče, záchvat som mala. Išli sme na pohotovosť, lebo to bolo neznesiteľné a začala som byť pri vedomí až po infúzii, keď mi zabrali lieky,“ opísala pre Topky.sk.

„Neviem či vyčerpanosť alebo následky po chorobe, ktorú som mala týždeň dozadu alebo podráždený žalúdok, skratka telo dalo stopku,“ zhodnotila. „Ale už je lepšie a verím, že ďalší týždeň bude všetko v najlepšom poriadku,“ dodala. Aj keď ešte nebola úplne fit, pracovné povinnosti v Maniačkach ju neminuli. „Dnes (včera, pozn. red.) som tiež išla natáčať a chystať dievčatá na finále, nemohla som ich nechať v štichu,“ uzavrela. Prajeme skoré zotavenie!

(Zdroj: Instagram J.S.)