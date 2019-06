Speváčka zo SuperStar parádne schudla: Teraz sa ukazuje polonahá... Aha!

Ešte pred pár rokmi by sa takto neodhalila. Dnes však pokojne pridá na sociálnu sieť záber v plavkách, spodnej bielizni, či hore bez. „Nechápem, ako som mohla tak vyzerať. Najviac som mala na Talente, 90 kíl, čo je brutál. Ale tie súťaže mi dali do života naozaj veľa, hlavne mi otvorili oči v tom, že sa mám začať o seba poriadne starať a niečo s postavou urobiť, pretože štíhla postava proste k speváčkam patrí,“ prezradila v rozhovore pre český Expres Stýblová.

Veronika Stýblová mala počas Superstar kilá navyše. Zdroj: TV MARKÍZA

Veronike sa podarilo schudnúť niekoľko kíl a je so sebou spokojná. Zverila sa do rúk výživovej poradkyne, pridala šport a postavička sa vyrysovala, tukové zásoby zmizli. Blondínka dokonca vyzerá tak skvele, že sa nechala nafotiť aj do kampane pre spodnú bielizeň. „Nechcela by som fotiť nič vulgárne, iba pekne zakryté telo,“ povedala Veronika.

Na Instagrame však poodhalila fanúšikom viac. Pridala totiž záber, na ktorom pózuje len v kraťasoch, hoci prsia si zakrýva rukami. Chcela sa totiž opäť raz pochváliť svojím tetovaním, z ktorého je neskutočne nadšená. „Viem, že už som vám ho ukazovala, ale ja sa ho nemôžem nejako nabažiť. Je to pre mňa asi najosobnejšie tetovanie, čo zatiaľ mám. Každé má svoj význam a svoje miesto, to je jasné, ale toto som proste ja,“ napísala k záberu, na ktorom ukazuje tetovanie leva na boku. Veronika Stýblová vyzerá naozaj skvele a už dlhodobo si udržuje postavičku ako lusk.