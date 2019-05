Sexi slovenský spevák si "vyrobil" pivný pupok: Aha, ako teraz vyzerá!

BRATISLAVA - Prichádza leto a to je väčšinou čas, keď mnohé ženy zmobilizujú svoje sily a naordinujú si nejakú tú diétku, aby sa čím skôr dostali do "plavkovej" formy. Málokedy sa ale na niečo podobné podujme muž. Spevák a raper Rakby sa však do toho pustil plnou parou. Pivný pupok chce stratiť do mesiaca!

Na sklonku víkendu sa Rakby na sociálnej sieti 'pochválil' nečakaným záberom. Odhalil pri tom hornú časť tela, ktorou by dnes veru fanúšičky nepobláznil. Spevák, ktorý aktívne športuje a zvyčajne je v dobrej forme, s nadsázkou zhodnotil stav, v ktorom sa momentálne jeho telo nachádza. „Tento rok som to dal na Thora, bohužiaľ, toho vyžratého z Endgame. No stala sa mi takáto ošemetná situácia a aj keď sa hýbem a aktívne športujem, päť veľkých pív na večer neviem spáliť tak, ako dakedy," posťažoval sa fešák, ktorý sa na prelome roku stal po prvýkrát otcom.

Zdroj: Instagram R.B.

So svojím pivným pupkom sa teraz rozhodol rázne skoncovať a zaumienil si, že už o tridsať dní bude v tip top forme. A aby mal ešte lepšiu motiváciu, na svojom profile uzavrel so svojimi fanúšikmi stávku. „Pokiaľ nebude brucho s kockami do 30 dní bez piva, tak dám niekomu z vás vilu na Bali na týždeň zadarmo," sľúbil. Nevyhol sa však vete, ktorú si povedal azda už každý človek pripravujúci sa na diétu. „Zajtra začíname, dnes si ešte jedno struhnem."

Zdroj: Instagram R.B.

Rakby však nezostal len pri plánoch a do cvičenia sa aj skutočne pustil. Na programe má okrem pivnej očisty aj sklápačky či brušáky. Zostáva nám teda držať palce a sledovať, či sa spevákovi naozaj podarí pripraviť na letnú sezónu včas. A ak aj nie, aspoň sa niekto poteší luxusnému darčeku, ktorý raper prostredníctvom svojej stávky prisľúbil.