Belohorcovej odvážny biznis plán v Miami: Kúpili hotel za milión!

Reč je o staršom apartmánovom dome v tesnej blízkosti pláže, ktorí si manželia vyhliadli. Nenápadná stavba ukrýva dohromady štyri byty, tri dvojizbové a jeden trojizbový, ktoré by mali byť po menšej rekonštrukcii k dispozícii. Manželia sú tak ľahší o zhruba 1 milión amerických dolárov.

Zdroj: praginvestcom

„My sme nad tým uvažovali dlhšie a naskytla sa takáto možnosť kúpiť barak na druhej ulici tu na South of Fith. Máme strašne veľa známych a kamarátov, ktorí chodia veľmi často na Miami, ja mám strašne veľa ľudí na Instagrame, ktorí ma prosia o ubytovanie, či viem o nejakom dobrom ubytovaní, tak som si povedala, prečo nie? Prečo by sme nekúpili nejaký vlastný hotelík, ktorý by sme prenajímali?" prezradila pre Topky.sk Zuzana, ako skrsla myšlienka kúpy nehnuteľnosti a priznáva, že tu sa ich vízia nekončí. „Uvidíme, vyskúšame to, či nás to bude baviť, či to bude fungovať. Máme dve varianty, že by sme z toho potom urobili taký luxusnejší hotelík."

Zdroj: Instagram V.H.

Pred novým biznisom má, samozrejme, prirodzený rešpekt, no neúspechu sa veľmi nebojí. „Ja si myslím, že Miami je taká destinácia, ktorá vždy bude zaujímať ľudí a vždy ten turizmus tu bude fungovať," povedala Zuzana. Viac sa obáva hurikánov, ktoré by mohli hotel ohroziť. Tie v oblasti Miami nie sú ničím nezvyčajným a Zuzana asi vie, o čom hovorí. Len pred pár hodinami sa totiž v oblasti spustil silný dážď, ktorý zatopil ulice a zabrzdil aj práce na vonkajších priestoroch, ktorým sa už Zuzanin manžel Vlasta intenzívne venuje. Sexi blondínka odhaduje, že prenájom by sa mohol pohybovať od 120 do 200 dolárov za noc.

Zdroj: Instagram V.H.

Vyzerá to teda, že z bývalej obľúbenej učiteľky sexu sa nakoniec stane pani hoteliérová. Sama Zuzka sa na túto budúcnosť už teraz teší.