Slovenská miss a bývalý hokejista: Ťahajú sa po súdoch... Za všetkým sú ich deti!

BRATISLAVA – Napriek tomu, že sa rozviedli už pred tromi rokmi, spor medzi nimi kvôli deťom neutíchol. Keďže tie žijú so svojou mamou, Miss Slovensko 2004 Máriou Sándorovou (35), ich otec, bývalý hokejista Martin Bartek (39), má povinnosť na ne platiť alimenty. Hoci by sa mohlo zdať, že s tým nebude mať športovec žiaden problém, on požiadal o zníženie a súd mu prekvapivo vyhovel!

S tým však nie je stotožnená jeho exmanželka. Ako uvádza cas.sk, tŕňom v oku krásnej Slovenky sú jeho majetky a dávky, ktoré poberal. Dvojica sa rozviedla ešte v roku 2017, no problémy nastali už oveľa skôr, čoho dôkazom je aj to, že ešte v júli 2016 si kráska dala upraviť tetovanie. Dovtedy sa na jej ruke vynímali tri mená s popisom „moje všetko“. Exmanželovo meno však dala prekryť dvomi srdcami.

Ešte v júli 2016 si nechala odstrániť Martinove meno. Prekryla ho dvomi srdciami. Zdroj: Facebook M.S.

Odkedy sa medzi nimi objavili problémy a rozviedli sa, nevedia si poriadne prísť na meno. Smutné na tom celom však je, že najviac trpia ich deti – trinásťročná Mariah a desaťročný Maxim. Bartek totiž žiadal o zníženie alimentov, ktoré má na ne platiť. „Žiadal o zníženie alimentov, pretože podľa jeho slov nemá príjem a má problém zaradiť sa po hokejovej kariére do bežného spoločenského a pracovného života,“ vyjadrila sa Sándorová na sociálnej sieti. Zvláštne však je, že Bartek mal poberať v Nemecku maródku vo výške od 2400 do 2889 eur po dobu dvoch rokov a zároveň hrať úspešne hokej v Česku.

„Teraz sa hodil na úrad práce, ktorý mu dáva 1240 eur opäť v Nemecku,“ tvrdí Mária, ktorú škrú jeho majetky. Prečo chce znížiť alimenty, keď je vlastníkom troch bytov na Slovensku a jedného v Prahe, ktoré mu aktuálne pod svojím menom má strážiť jeho príbuzná? „Dokonca dal na mňa exekúciu za trovy za právnika, o ktorých som nevedela. Pritom vedia moju adresu, môj mail aj telefonický kontakt,“ nechápe bývalá kráľovná krásy.

Martin Bartek žiadal súd znížiť alimenty. Ten mu vyhovel. Zdroj: TASR

Smutné je, najmä pre ich deti, že súd mu vyhovel a alimenty na deti znížil o 80 percent. „Nie je to príjemné ani pre jednu, ani pre druhú stranu. Každá strana si chce dokázať to svoje. Akurát pán Bartek nechápe, že ja to nerobím pre seba, ale pre naše spoločné deti,“ povedala denníku Nový Čas misska. Alimenty by pritom mali byť na dcéru 190 eur a na syna 140 až 160.

Mária sa zverila na sociálnej sieti aj s tým, že návštevy otca nie sú pre deti veľmi prospešné. Vidí ich raz za mesiac, prípadne u neho prespia na jednu noc. „Aj tak zakaždým, keď prídu od neho, sú rozhodené a radšej som, keď ich ani nemá záujem vidieť,“ tvrdila Mária, no deti predsa majú právo na oboch rodičov. Napokon však trochu pozmenila rétoriku.

„Ja som pánovi Bartekovi nič neurobila. Stále som sa snažila k nemu správať korektne a podporujem vzťah detí k otcovi. Bola by som rada, keby si ich bral častejšie a venoval sa im. Keby deti videli väčší záujem a podporu zo strany otca,“ povedala napokon pre spomínaný denník.

Dcéra Mariah a syn Maxim, doplatili na nezhody rodičov. Otec na nich bude platiť o 80 % menej ako doteraz. Zdroj: Facebook M.S.