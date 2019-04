Choreografovi Ďurovčíkovi sa podaril husársky kúsok: Na Slovensku po prvýkrát privíta svetový fenomén!

Už po tretí raz sa môžu milovníci umenia a moderného baletu tešiť na podujatie gala Chorea. Umelecký zážitok spojený s príjemným prostredím na nábreží Dunaja v Bratislave ponúka divákom skvelý spôsob, ako stráviť voľný čas. Za všetkým stojí známy a talentovaný choreograf Ján Ďurovčík, ktorý šéfuje Slovenskému divadlu tanca.

Už tretí rok po sebe Ján Ďurovčík organizuje podujatie moderného baletu. Zdroj: Chorea.sk/Jakub Čajko

Kde sa vôbec zrodil nápad priniesť podobný projekt na Slovensko? „Ten nápad bol jednoduchý. Cestujeme so slovenským divadlom tanca po celom svete a viem, že vo svete sa takéto veci dejú – krásne open air moderného baletu. V Bratislave sme našli naozaj nádherný priestor, ktorý prirodzene blokuje vietor, je to nádherné prostredie, kde je okolo vás moderná architektúra, vzadu za vami tečie Dunaj. Tak sme pred 2 rokmi prvýkrát vyskúšali a nečakali sme taký záujem," povedal nám Ďurovčík o prvotnej idei.

Zámerom bolo podľa choreografa ponúknuť ľuďom prežitie príjemného večera. Zároveň však potrebovali dosiahnuť, aby sa divák nenudil. To zabezpečili tým, že po niekoľkých minútach sa menia umelci z rozličných baletných zoskupení. Okrem Slovákov majú ľudia možnosť vidieť aj zahraničných tanečníkov.

Minulý aj predminulý rok bol mimoriadne úspešný. Zdroj: Chorea.sk/Jakub Čajko

„Prinášame na Slovensko aj Slovákov, ktorí sú vo svete strašne úspešní a málo sa o nich vie. Je to divné, že ja sám ako choreograf prezentujem iných choreografov, ale na to sa treba vykašľať," prezradil nám a zároveň dodal, že každý rok dostane príležitosť aj šikovný slovenský umelec, pričom tento rok má ísť Mária Radačovského, ktorý momentálne žije v Brne.

Okrem šikovných tanečníkov z našej rodnej hrudy sa na gala predstavia aj mnohí zahraniční umelci. Jánovi Ďurovčíkovi sa minulý rok podarilo dotiahnuť k nám kanadský národný balet či balet z Milána. Tentokrát sa mu podaril doslova husársky kúsok. Účasť na podujatí Chorea 2019 mu potvrdila svetová hviezda, ktorá na Slovensku ešte nebola.

„Tohto roku také dve perličky sú. Jedna je úplná topka, a to sólisti svetoznámeho slávneho Ballet Nacional de Cuba, ktorí zavítajú po prvýkrát na Slovensko. To je proste fenomenálny súbor. To je niečo ako Boľšoj, len z druhej strany sveta. Plus budú sólisti z Bangkok City Ballet, španielskeho baletu, Stuttgart ballet," odtajnil nám mená účastníkov, z ktorých sa teší.

Ján Ďurovčík chce prostredníctvo gala Chorea priblížiť ľuďom umenie moderného baletu. Zdroj: Chorea.sk/Jakub Čajko