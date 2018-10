VIDEO Mojsej zachraňuje opilecký exces: Niekto mi niečo nalial do pitia... Preboha, čo to trepe?!

Braňo sa minulý týždeň odtrhol z reťaze naozaj vo veľkom štýle. Namiesto spevu na koncerte predviedol nezrozumiteľné brblanie a viac ako spev ho už na prvý pohľad lákala zemská gravitácia. Na doskách pódia neskončil len vďaka rýchlemu zásahu muža, ktorý Košičana v poslednej chvíli zadržal. Mojsej po prvotnom pokuse o spev skončil pri vykrikovaní „Ja chcem byť v dome,“ a bujarý dav ho v náladičke veselo podporoval.

VIDEO: Tieto zábery opitého Braňa Mojseja obleteli minulý týždeň internet

Po tom, čo sa video začalo šíriť po sociálnych sieťach, sa k slovu odhodlal aj samotný Braňo a situáciu sa pokúsil vysvetliť. „Nastal čas, kedy považujem za potrebné vyjadriť sa k tomu, čo sa v uplynulých dňoch stalo. Mnohí sa pýtate, čo sa stalo pre to, aby sa stalo to, čo sa stalo,“ začal Braňo slovami hodných poeta vo videu, ktoré následne zverejnil na internete. Ak by ste však očakávali úprimné priznanie a ľútosť nad tým, ako sa spustil, čakali by ste márne. Braňo totiž za zahanbujúcou situáciou vidí úplne iného vinníka.

Podľa neho za všetkým stojí záhadná neznáma entita, ktorá mu do pohára bez jeho vedomia naliala alkohol. „Každý pozná situáciu, keď príde do nočného baru. Ja som chodil na džús, na kolu a tak ďalej. A vždycky som si pred sebou nechával otvárať kolu a vždycky som si ju otvoril sám,“ vysvetlil Braňo svojim fanúšikom s tým, že od tohto zvyku napokon upustil, lebo začal veriť v dobrotu okolitého ľudstva.

„Stalo sa to, že jednoducho nechal som nedopitý pohár, odbehol som preč, vrátil som sa naspäť a tak, jak tam bolo to „nealko“, tak jak som ho dopil, tak do dvoch hodín sa vo mne niečo spustilo,“ povedal Braňo s tým, že svoj apetít už potom nedokázal zastaviť. A jeho dôvera ho tak napokon okrem triezvej mysle a dôstojnosti pozbavila aj bezchybného intonovania a technických zručností.

Nezabudol sa totiž pochváliť, že len nedávno odohral vynikajúci koncert. „Dva týždne dozadu som jednoducho podal excelentný výkon v bratislavskom kulturáku. Ešte keď vypadávala technika, som to nejakým spôsobom zachránil,“ krútil hlavou Braňo, ktorý tvrdí, že nie je vylúčené, že mu túto ujmu niekto spôsobil schválne. Samozrejme, zo závisti.

„Možno niekto, nechcem nikoho súdiť, ale... Možno niekto závidel, možno nie,“ zamyslel sa Košičan. Nie je jasné, či muzikant o svojej nevine chcel viac presvedčiť seba alebo okolie, no kým jedným sa zdá jeho príbeh ľudskej zloby a neprajnosti srdcervúci, iní si myslia, že ide len o výhovorky. Mojsej sa vraj jednoducho nedokáže priznať k tomu, že si jedného večera vyhodil z kopýtka tak, že sa opil až do kolosálnej hanby.

„Braňu, Braňu... A nebolo by lepšie povedať – v sobotu som to do**bal a mrzí ma, že ste na mňa čakali zbytočne – ako vymýšľať takéto rozprávky?“ znie jeden z mnohých podobne ladených komentárov pod videom. A tak, ako to pri bájkach zvyčajne býva, aj tento príbeh napokon prináša poučenie na záver.

BRAŇO MOJSEJ ODPORÚČA:

Zdroj: Youtube B.M.

1. Svoje nealko otvárajte vždy sami. Ak to necháte na obsluhu, musí to urobiť pred vašimi očami.

Zdroj: Youtube B.M.

2. Ak vám niekto prinesie drink, povedzte nie a vymeňte si s ním pohár nižšie znázorneným spôsobom. (Riešenie situácie v prípade, že sú oba drinky alkoholické, Mojsej neuvádza)

Zdroj: Youtube B.M.

3. Takto mocne držte svoj drink v rukách počas celého večera. Ak ho pustíte, ďalej ho nepite.

Zdroj: Youtube B.M.