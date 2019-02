Bez hanby! Jakubec klamal celé Slovensko: S Božankou sa nikdy neoženil... Bolo to TAKTO

Na svoje 35. narodeniny naplánoval svadbu, ktorou šokoval celé Slovensko. Život sa rozhodol spojiť s dvakrát staršou kolegyňou Božankou. A keď senzácia utíchla, spevák si vždy našiel spôsob, ako priliať olej do ohňa a rozvíriť vášne. Ľudia tak neustále nakladali nielen jemu, ale aj 'pani manželke'. Práve Božanka už neuniesla tlak a urážky a rozhodla sa celej fraške zazvoniť umieračik.

Zdroj: archív M.J.

Po priznaní, že svadba bola len spevákov výmysel a spôsob, ako si dobre zarobiť, sa teraz vyjadril aj sám Jakubec. Vysvetlenie vás šokuje: išlo vraj o sociálny výskum... „Tak som rád, že konečne ma nikto nebude otravovať svadbou. Mojím sociálnym výskumom som dokázal, že niektorí ľudia sú jednoducho ľahko ovplyvniteľní. Veria všetkému a hlavne bulváru," vyjadril sa Jakubec. Asi však zabudol, že správa o pripravovanej svadbe vznikla práve na jeho osobnom profile, prostredníctvom ktorého sa sám prihovára svojim fanúšikom. Spevák dokonca spustil predaj lístkov pre svadobných hostí, na ktorých zarobil tisícky eur.

Zdroj: Instagram M.J.

„Ľudia sa pozorne zaujímali o náš vzťah, naše potreby, pocity. Len už toho bolo moc. Hlavne Božka to nezvládla už tie urážky na jej výzor a vek," vysvetlil dôvod, prečo sa nakoniec rozhodli vyjsť s pravdou von. Dodal aj, že by bolo dosť nepríjemné byť mladým vdovcom.

Kontroverzný spevák ale nezaváhal a hneď sa vydal loviť do nových vôd. „Ostávam stále slobodný a ak je nejaká bytosť, ktorá by chcela vstúpiť do môjho života, môže na dvere zaklopať. Nebránim sa a poteším sa." O akú bytosť by malo ísť, nekonkretizoval, no pripravení by sme mali byť naozaj na všetko, a to aspoň v rozmedzí našej slnečnej sústavy.