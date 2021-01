Exmilenka Borisa Kollára chystá svadbu: Zásnuby!

Zásnuby v karanténe! Michaela Ngová sa do povedomia verejnosti dostala pred siedmimi rokmi, keď sa olejčekovala na rovnakom bielom gauči ako Zuzana Plačková. Háčikom však bolo, že v tom čase tvorila pár s režisérom Michalom Nemtudom a on o aktivitách svojej frajerky nič nevedel. Dvojica sa krátko na to rozišla.

Meno Ngovej sa neskôr spájalo aj s Borisom Kollárom. No a nakoniec s markizáckym exfarmárom Matejom Jurkovičom. V tom čase však svalnáča verejnosť ešte nepoznala - do markizáckej reality šou išiel až po rozchode s exotickou kráskou.

Michaela tvorí pár s Tomášom. Zdroj: Instagram M.N.

Aktuálne má tmavovláska po svojom boku už iného muža... Volá sa Tomáš a zdá sa, že ide o lásku jej života. Dvojica sa totiž v septembri zasnúbila. „Vždy, keď sa v živote prihodilo niečo zlé, moja zvyčajná otázka bola prečo? Prečo zase ja. Bola som v tom, že si asi nezaslúžim byť šťastná a mala som pocit, že nech robím, čo robím, život hrá proti mne,“ priznala Ngová.

„Akonále som to však prestala riešiť, osud mi do cesty priviedol teba a zrazu mi všetky tie situácie v živote začali dávať zmysel. Všetko to začalo do seba krásne zapadať. Si pre mňa ten najúžasnejší človek, akého som stretla, máš úžasnú rodinu a ja som pri tebe naozaj šťastná! Ďakujem za všetko a odpoveď je áno!“ napísala k fotke s prsteňom Michaela. Gratulujeme!