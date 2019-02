Víťaz Farmy Dominik stále čaká: Takmer tri mesiace od finále a.... Výhra nedorazila!

Televízia Markíza minulý rok odvysielala už desiatu sériu obľúbenej reality šou Farma. Farma X, ako ju tvorcovia nazvali, mala hneď niekoľko špecifík. Najskôr súťažiacich prekvapila hŕstka celebrít, ktoré rovnako ako oni súťažili o hlavnú výhru. Vo finále sa nestretli dvaja, ale až traja súťažiaci, ktorí zabojovali o víťazstvo. No a celou šou sprevádzala divákov komička Eva Evelyn Kramerová, ktorá po prvýkrát vystriedala notoricky známu moderátorku Farmy Kvetku Horváthovú.

A aj keď od šou ubehli už takmer tri mesiace a hurhaj okolo súťažiacich pomaly utíchol, vyzerá to, že pre Dominika ešte nie je úplný koniec. Podľa informácií, ktoré sa k nám dostali, totiž stále čaká na sľúbenú výhru 75-tisíc eur. „Ako sa hovorí, už hrniec vykypel. Finále prebehlo 7. 12. 2018. V zmluve sa uvádza dátum 11. 12. 2018, od ktorého do šesťdesiatich kalendárnych dní majú vyplatiť výhernú odmenu," uviedol zdroj blízky Dominikovi, ktorý, ako sa zdá, je dobre oboznámený s podmienkami zmluvy. „Dominik aj Milan sú moji dobrí priatelia, obaja boli u mňa na návšteve a sme to preberali. Pýtajú sa, čo sa vlastne deje." vysvetlil.

Pre objasnenie sme oslovili aj televíziu Markíza. „Áno, došlo k omeškaniu platby výhry, nakoľko došlo k administratívnej chybe, tá však bola ihneď napravená a výherca by mal mať výhru v týchto dňoch na účte," prezradila PR manažérka Michaela Hircová. Dominik si tak bude môcť vychutnať odmenu čo nevidieť.