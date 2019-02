TOTO slovenský šoubiznis ešte nezažil: Slávna topmodelka šokuje novým biznisom... Učiteľka SEXU!

AUSTRÁLIA - Fúúú, to je ale odvaha! V dnešnej dobe už sexi bielizeň či dokonca nahota na fotografiách nie je nič nezvyčajné. Napriek tomu sa naše úspešné modelky len zriedka prezentujú sexuálnymi záležitosťami. To však nie je prípad českej topmodelky Heleny Houdovej (39). Tá sa najnovšie rozhodla v oblasti sexu rozdávať rady iným!

Bývalá česká miss a topmodelka v jednom Helena Houdová má za sebou naozaj ťažkú minulosť. V detstve zažila sexuálne obťažovanie, smrť kamarátky a neskôr sa rozišla s neverným manželom, ktorý okrem nej žil tajný život s niekoľkými inými ženami. Po tvrdých ranách nakoniec so svojimi dvomi deťmi zakotvila až v ďalekej Austrálii a pomaly začala hľadať cestu k šťastiu a k samej sebe. A zdá sa, že konečne nabrala odvahu.

Zdroj: Instagram H.H.

Helena sa rozhodla vyliečiť svoju dušu skutočne netradičným spôsobom. Nie je tajomstvom, že jej vždy bolo blízke duchovno a ezoterika. Najnovšie sa však modelka začala zaujímať o umenie tantrického sexu. „Cesta k liečeniu mojej sexuality začala pred šiestimi rokmi. Chcela som milovať seba a svoju joni (výraz pre vagínu používaný v tantre, pozn.red.), niečo v tom čase nepredstaviteľného... Chcela som cítiť iné, väčšie, magické potešenie než len v občasných povrchných orgazmoch."

„Vydala som sa na cestu k objatiu svojej sexuality a objavila som na nej toľko znalostí a liečenia... a hlavne seba. Seba - posvätnú, sexuálnu kňažku z dôb dávnych, aj nie tak minulých, ženu, ktorej sexuálne tisícročné vedomosti a znalosti sú zakódované v DNA. A tak som dovolila svojej duši ísť domov. K sebe, do môjho srdca," zverila sa veľmi otvorene modelka vo svojom profile na sociálnej sieti.

Zdroj: Instagram H.H.,

Zájsť však plánuje ešte ďalej a skúsenosti chce odovzdávať aj ostatným ľuďom. „Neskutočne sa teším na ďalší krok tejto cesty, ktorým je certifikovaná koučka pre posvätnú sexualitu, lásku a vzťahy. A ešte viac sa teším na to, až budeme my, bohyne, stáť vo svojej magickej sile svojho lona a spolu tvoriť svet z lásky a intuície a so súcitom."

​Snáď jej táto netradičná cesta konečne prinesie vytúžený pokoj v duši a pomôže jej poraziť démonov z minulosti.