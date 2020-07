Hviezda Oteckov prehovorila: Sexuálne ju obťažoval lekár!

Slovenskom momentálne vo veľkom rezonuje téma sexuálneho obťažovania a známe ženy sa rozhodli prehovoriť o svojich skúsenostiach. Pre denník SME otvorila trinástu komnatu Wanda Adamík Hrycová a s nepríjemným zážitkom sa s verejnosťou podelila aj herečka Zuzana Porubjaková.

Zuzana Porubjaková prehovorila o čudných praktikách jej lekára. Zdroj: Vlado Anjel

Dnes má herečka 34 rokov, po boku milujúceho partnera a dve krásne a zdravé deti. V minulosti sa však stretla s neprimeraným správaním lekára. Vtedy tomu však neprikladala význam a netušila, že vyšetrenie takto prebiehať nemá. „Mala som asi dvadsať rokov, keď som išla k lekárovi s kašľom. Povedal mi, aby som sa vyzliekla do pol pása, tak som si dala dolu tričko a zostala som v podprsenke. Lekár však o chvíľu dodal, aby som si dala dolu aj podprsenku," zaspomínala si na návštevu lekára spred 14 rokov Zuzka.

Herečka teda zhodila aj podprsenku. Ako mladé dievča nevedela presne určiť, či to je nutné alebo nie. A koniec koncov, lekár predsa vie, čo robí. „Bolo mi to však veľmi nepríjemné. Až neskôr som si uvedomila, že na vyšetrenie kašľa nie je potrebná mamografia ani iné vyšetrenie prsníkov, a nikdy neskôr sa mi nestalo, že to odo mňa nejaký lekár požadoval," povedala Porubjaková, ktorá sa viac k nemenovanému lekárovi už nevrátila.

Zuzane Porubjakovej lekár ohmatával prsia. Zdroj: TV MARKÍZA