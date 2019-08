Operný spevák Plácido Domingo obvinený zo sexuálneho obťažovania: Ak žena odmietla, čakal ju trest!

BRATISLAVA - Plácido Domingo, jeden z najslávnejších a najmocnejších mužov vo svete opery, čelí obvineniam, že sa desaťročia snažil nanútiť ženám sexuálny vzťah výmenou za angažmá a niekedy odmietnutie ponuky na zblíženie sa viedlo údajne k potrestaniu žien v rámci ich profesie. Pre americkú agentúru The Associated Press (AP) to uviedlo niekoľko žien s takouto skúsenosťou.

Osem speváčok a jedna tanečnica pre AP uviedli, že ich dlhoročne ženatý Domingo od konca 80. rokov minulého storočia počas rôznych stretnutí sexuálne obťažoval. Dialo sa tak na viacerých miestach vrátane operných spoločností, kde španielska superstar zastávala vysoké manažérske pozície.

Jedna zo žien uviedla, že jej Domingo strkal ruku pod sukňu, ďalšie tri sa sťažovali, že ich v šatniach, hotelových izbách a na pracovných obedoch nútil k bozkom na pery. K deviatim ženám sa pridal ďalší poltucet, ktoré pre AP povedali, že sa necítili príjemne pri Domingovom sugestívnom správaní sa. Agentúra AP tiež hovorila s ďalšími takmer tromi desiatkami speváčok, tanečníc, hudobníčok v orchestre, členkami zákulisia alebo učiteľkami spevu, ktoré uvádzali, že boli svedkyňami nevhodného správania sa Dominga so sexuálnym podtónom a že sa beztrestne usiloval o mladšie ženy.

Sedem z deviatich žien, ktoré Dominga obviňujú, majú pocit, že odmietnutie jeho pokusov o zblíženie sa malo negatívny vplyv na ich kariéru. Niektoré uvádzajú, že role, ktoré im sľúbil, nikdy nedostali a pri spolupráci s inými spoločnosťami ich už nikdy nenajali na prácu s ním. Iba jedna zo žien umožnila zverejniť svoje meno - Patricia Wulf, mezzosopranistka, ktorá spievala s Domingom vo Washington Opera. Ostatné chcú zostať v anonymite, pretože sú buď ešte pracovne aktívne a obávajú sa odplaty, alebo sa boja, že by moli byť verejne ponižované alebo dokonca obťažované.

Plácido Domingo na konkrétne otázky AP v súvislosti s obvineniami neodpovedal, poskytol však svoje vyhlásenie. "Obvinenia týchto nemenovaných osôb spred viac ako tridsiatich rokov sú hlboko znepokojujúce a ako uvádzané, nepresné. Je však bolestivé počuť, že som mohol kohokoľvek rozrušiť alebo že sa cítil nepríjemne, bez ohľadu na to, že sa to stalo dávno a napriek mojim najlepším úmyslom. Verím, že každá moja interakcia a vzťahy boli vždy vítané a konsenzuálne. Ľudia, ktorí ma poznajú alebo so mnou spolupracovali, vedia, že by som nikomu zámerne neublížil, neurazil ho alebo uviedol do rozpakov. Pripúšťam však, že pravidlá a štandardy, ktorými sme, a mali by sme byť, dnes posudzovaní, sú veľmi odlišné od tých v minulosti. Som požehnaný a mám to privilégium mať viac ako 50-ročnú kariéru v opere a budem sa držať najvyšších štandardov," uvádza sa vo vyhlásení.

Sedemdesiatosemročný Domingo stále vypredáva sály po celom svete a naďalej prispieva k 150 úlohám, ktoré spieval vo viac ako štyritisíc predstaveniach, viac ako ktorýkoľvek iný operný spevák na svete. Avšak ženy, ktoré ho obviňujú a iní v opernom priemysle, tvrdia, že Domingo má aj odvrátenú stranu - tú, o ktorej sa hovorí ako o verejnom tajomstve vo svete opery.