Známa Češka šokuje: Má ŠKOLU SEXU... Za 450€ učí chlapov ejakulovať!

Orgazmus bez ejakulácie, silnejšia erekcia, hodiny epického sexu, či ako správne uspokojiť ženu... Aj to sú témy, na ktoré samozvaná sexuologička Helena Houdová láka mužov, aby sa zúčastnili jej špeciálneho programu Milenec bez hraníc.

Samotný kurz trvá sedem týždňov, stojí zhruba 450 eur a prebieha ako videohovor, z ktorého si účastník bude môcť spraviť záznam a opätovne sa k nemu tak môže vrátiť. „Veľmi sa na to teším, pretože práca s mužmi je pre mňa srdcovou záležitosťou. Od tej doby, čo som si vyliečila svoje zranenia z toho, že muži pre mňa nie sú bezpeční, sa môj vzťah k nim zmenil. Je mi veľkou cťou, že môžem túto prácu robiť,” povedala na margo svojho netradičného kurzu bývalá modelka, ktorá zároveň všetkých uistila, že ona je pre účastníkov programu len sprievodkyňou, nie sexuálnym objektom.

Blondínka na svojom instagramovom profile zverejnila aj výpoveď istého muža, ktorý sa takéhoto kurzu zúčastnil. „Prestal som potláčať svoje vzorce a prvýkrát v živote sa cítim ako chlap. Môžete plakať, kričať, vrieskať, byť sprostý. Hľadal som to v ženách, v alkohole, v porne,” poznamenal Michal, ktorého podľa vlastných slov Houdová naučila, ako má tiež pracovať so svojím vzrušením.

Reakcie na praktiky a učenie niekdajšej missky sú rôzne. „Podľa mňa je problém, keď človek, ktorý nie je odborníkom, ponúka služby odborníka. Ľudsky povedané, je to drzosť. Keď sa laik púšťa do niečoho tak šarlatánskeho, je to známka toho, že mu chýba sebakritický postoj. Môže sa totiž stať, že bude mať klienta, ktorý bude mať skutočné zdravotné problémy,” uviedla pre expres.cz sexuologička Želmíra Herrová. „Niektorí muži ju možno vyhľadajú radšej než odborníka kvôli tomu, že má určitý status a oplýva krásou,” dodala kriticky.

Helena Houdová je bývalá modelka a je tiež držiteľkou titulu Miss Českej republiky 1999. Je trojnásobnou matkou a svojím prístupom k výchove a životu mnohých jedincov šokuje. Nedávno napríklad priznala, že má v bruchu nádor, ktorý sa jej vraj podarilo zmenšiť za pomoci posvätnej cesty do Egypta a dlhého plaču. Odborníci a lekári pred takýmito spôsobom liečby verejnosť varujú.