Pri pohľade na FOTO neverila vlastným očiam: Slovenská speváčka má dvojníčku... Je ako cez kopirák!

Barbora Švidraňová má na Miami svoju dvojníčku.

Zdroj: Instagram B.Š.

BRATISLAVA/MIAMI - Barbora Švidraňová (30) je už 8 mesiacov na materskej dovolenke - v máji sa stala mamou malého Gabriela. No hoci sa z rušného sveta slovenského šoubiznisu na chvíľu vytratila, so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti Facebook je v kontakte stále. No a práve tam sa cez víkend pochválila fotkou Američanky, ktorá jej doslova vyrazila dych. Vyzerá totiž ako jej dvojička!