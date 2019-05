Slovenská speváčka išla "donaha": FOTO úplne bez mejkapu!

BRATISLAVA - K životu na pódiu neodmysliteľne patrí aj akési pozlátko a herci či speváci si len ťažko vedia svoju prácu predstaviť bez dokonalého stylingu. Svoje o tom vie aj speváčka Barbora Švidraňová (31), pre ktorú je mejkap takmer každodennou súčasťou. No sú aj dni, keď spraví výnimku...

Asi všetky ženy poznajú tie lenivé dni, kedy ich nečakajú žiadne povinnosti a deň môžu stráviť v pohodlí domova, v teplákoch a s narýchlo zopnutými vlasmi. Mnoho z nich však tento nedbalý výzor starostlivo ukrýva pred očami verejnosti. Tlak sociálnych sietí či magazínov stúpa a dnes je len málo žien, ktoré sa odvážia ukázať bez aspoň naoko upraveného účesu a základného nánosu farbičiek, ktoré zakryjú všadeprítomné nedostatky na tvári.

Svoje by o tom porozprávala aj Barbora Švidraňová, ktorá musí kvôli svojej práci vyzerať dokonalo za každých okolností. Aj ona však vie, že pleti treba z času na čas dopriať oddych. Speváčka na sociálnej sieti preto zverejnila "selfie", na ktorej išla doslova s kožou na trh. „Pozor! Odhaľujem sa vám! No make-up – No filter," pripísala k záberu, ktorý sa navyše rozhodla nijakým spôsobom neupravovať.

Mamička ročného syna Gabriela priznala, že jej pleť v minulosti patrila skôr k problematickým. „Musím sa priznať, že po pôrode a po vybratí mandlí sa mi pokožka VEĽMI zlepšila. Vždy som ju mala problematickú a citlivú, kvôli mojej práci často namáhanú. Ale keďže napriek stúpajúcemu veku ju chcem mať stále sviežu a pevnú, treba sa o ňu s láskou starať."

Treba uznať, že speváčka vyzerá aj bez líčidiel a filtrov vynikajúco a „nahú” selfie si pokojne môže dovoliť.