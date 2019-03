Barbora Švidraňová v bielom: Wau, to je ale nádherná nevesta!

Talentovaná ryšavka sa opäť vracia na scénu a svetlo sveta uzrel jej druhý sólový singel Máš čas. K nemu speváčka nakrútila aj videoklip, v ktorom sa predstavila ako Čierna vdova i Nevesta hôľ. Práve vďaka druhej úlohe sa ocitla v nádherných svadobných šatách s folklórnymi prvkami, vďaka čomu sa množstvu jej fanúšikov splnila túžba vidieť Barboru ako krásnu nevestu.

Sen sa však naplnil aj jej samotnej. „Skladba Máš čas má pre mňa veľký význam. Pán Milan Lasica ju pre mňa napísal v čase, keď to na mňa presne sadlo, akoby vystihol obdobie, v ktorom som sa nachádzala. Pamätám si, keď som otvorila mail od neho a zaliali ma zimomriavky šťastia,“ vyjadrila sa Barbora, ktorá chcela skladbou odkázať ženám, aby sa do oficiálnych záväzkov neponáhľali len kvôli tlaku okolia.

Barbora Švidraňová sa fanúšikom v klipe ukázala ako prekrásna nevesta. Zdroj: Mako Hindy

Zdroj: Mako Hindy

„To, čo najviac trápi ľudí okolo mňa, je: však ty už máš dieťa a nie si vydatá? Čo budeš robiť ako slobodná matka? No čo vám poviem... Budem žiť. Najlepšie, ako viem. Tak toto je taký milý odkaz pre všetky ženy, ktoré cítia tlak spoločnosti - neponáhľajte sa, máte čas. Rozmyslite si to dobre. Každý potrebujeme niečo iné, pre každého je pripravená iná cesta. Nemusíme presne zapadať do škatuliek. Dokonca, ak sa nechcete vydávať, tak je to v poriadku,“ dodala šikovná speváčka, ktorá žije svoj sen a užíva si plnohodnotný život aj bez toho, aby k tomu potrebovala oficiálny „papier“.