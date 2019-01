Temná minulosť svetovo úspešnej Češky: Nevera, smrť, sexuálne zneužívanie!

Po výhre titulu miss v roku 1999 precestovala Helena Houdová celý svet. Dostávala lukratívne ponuky a spolupracovala so svetovými značkami ako Chanel či Dior. Jej fotografie zažiarili vo Vogue, Elle a ďalších magazínoch. Okrem modelingu sa naplno začala venovať aj charitatívnej činnosti, a dokonca založila svoj nadačný fond Slnečnice.

Zdroj: Instagram H.H.

Aj keď sa môže zdať jej život rozprávkový, opak je pravdou. Modelka tragicky prišla už ako 7-ročná o kamarátku a nevyhla sa ani sexuálnemu zneužitiu. Ako tínedžerka bojovala s poruchou príjmu potravy. Ani jej vzťah nedopadol dobre. Manžel ju podvádzal, a to dokonca s niekoľkými ženami naraz, s ktorými žil tajný život. Helena nenávidela seba aj svoje telo.

S tým sa ale Helena rozhodla skončiť. Pred časom zakotvila aj so svojimi tromi deťmi v Austrálii a predsavzala si zmeniť svoj život od základov. Teraz sa snaží prestať žiť podľa predstáv iných, ale aj zabojovať so svojimi démonmi z minulosti. „Predovšetkým oslavujem odvahu žiť. Dostať sa do bodu teraz a tu. A odvahu vyberať si žiť tak, ako je najlepšie pre mňa. Potom chcem osláviť svoje rozhodnutie zvládnuť svoje traumy," rozpísala sa kráska na sociálnej sieti. Dúfajme, že krásnej miss sa to podarí a že ju už v živote čakajú len príjemné zážitky.