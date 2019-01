Krásna riaditeľka Miss Chomisteková: Čaká ju ťažká skúška!

„Teším sa na to, teším sa na nové dievčatá. Už v týchto dňoch máme semifinále, takže kolotoč zase začína... Ale ja som rada, že môžem niečo robiť,“ uviedla v rozhovore. „Samozrejme, človek si potrebuje aj oddýchnuť, no ja som práve úžasne oddýchnutá! Bola som dva týždne doma na Orave, dýchala som tam ten čistý vzduch a teraz som plná endorfínov a nadšenia. Dúfam, že ma to bude držať po celý rok,“ poznamenala.

Sympatická modelka to bude skutočne potrebovať, okrem Miss Slovensko ju totiž čakajú aj magisterské štátnice. „Mala by som ich mať v novembri, som teraz v poslednom ročníku štúdia. Bude to teda ozaj intenzívny rok, ale teším sa naň. Je to fajn. Ja totiž milujem výzvy a páči sa mi, keď má človek stále nejaké ciele,“ uzavrela.