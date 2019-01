Útoky na Daru Rolins kvôli dcére: Speváčka sa bráni!

BALI - Dara Rolins (46) si každoročne užíva dovolenku so svojou dcérou Laurou na Bali, kam odlietajú po vianočných sviatkoch. Práve tieto prázdniny sú tŕňom v oku mnohých ľudí, ktorí speváčku sledujú na sociálnych sieťach. Vždy sa totiž nájdu takí, ktorí rýpu do toho, že Lola by mala byť v škole a nie sa slniť na pláži.

Každý rok to isté. Aj takto by sa dali definovať slovné útoky v podobe komentárov od ľudí. Tí sa totiž o tomto čase pýtajú speváčky stále tie isté otázky a majú tie isté hlúpe pripomienky. Za všetkým je jej školopovinná dcéra Lola.

Dara Rolins si s dcérou užíva dovolenku na Bali. Zdroj: D.R.

Dara Rolins už niekoľký raz po sebe trávi dovolenku so svojím pokladom na Bali. Tam odlietajú vždy po Vianociach, aby si užili spoločne strávené chvíle, slnečné počasie a kúpanie v mori. To je ale voda na mlyn pre jej neprajníkov, ktorí rýpu do toho, prečo Laura nesedí v škole.

Plavovláske už zrejme došla trpezlivosť a na útok ľudí sa rozhodla reagovať pre ňu typickým spôsobom. Na svoj instagramový účet pridala záber s dcérkou pri obede a vysvetlením pre všetkých neprajníkov a rýpalov.

„Viem, že vás to zaujíma, pretože sa na to pýtate vlastne každý rok. Takže: Lola má vždy v čase, keď sme na Bali, mesačný individuálny študijný plán. Dopoludnia má vždy vyučovanie, postupujeme presne podľa pokynov jej triednej učiteľky," napísala speváčka, ktorá prezradila aj to, že úlohy dostáva Lola mailom a nevyhýba sa ani písomkám.

Dara sa bráni a všetkým vysvetlila ako to s Laurou vlastne je. Zdroj: D.R.