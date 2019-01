Gombitová sa umiestnila v TOP 10 ankety Najväčší Slovák: Šokujúce gesto!

Marika Gombitová

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - V utorok odvysielala RTVS galavečer Najväčší Slovák, kde mohol náš národ hlasovať za tých, ktorí by si tento titul najviac zaslúžili. Do prvej desiatky sa prebojovala aj speváčka s ohromným hlasom, Marika Gombitová (62). Tá však so svojou nomináciou nie je stotožnená a urobila nečakané gesto, ktorým šokovala svojich fanúšikov.