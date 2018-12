Romantické zásnuby a svadba v nedohľadne: TOTO bráni slovenskej speváčke vo vydaji!

V poslednom čase usilovne pracovala hlavne na svojom novom albume a len pred pár týždňami dokončila klip k už štvrtej skladbe. Fanúšikov teda určite potešila a konečne prišiel čas na oddych. Ten si speváčka počas Vianoc dopriala na horách s rodinou a partnerom. „Každoročne trávim Vianoce na našej chate s rodinou, takže budem tradične pozerať rozprávky, zdobiť stromček, pomáhať mame v kuchyni a tešiť sa z toho, že som s mojimi milovanými blízkymi. Je to taký dobrý pocit, po tom celom roku v meste tam ísť a užiť si tú prírodu," tešila sa Veronika na pohodu počas sviatkov.

Na Silvestra však už majú so snúbencom iný program - čaká na nich partia kamarátov, s ktorými sa vyberú do Jasnej užiť si sneh na lyžiach a po Vianociach sa trochu rozhýbať. Krásna speváčka rada trávi čas na horách a ani táto zima nebude výnimkou.

Zdroj: Instagram V.S.

Veronika sa však už od leta môže pýšiť krásnym zásnubným prsteňom, a tak nás prirodzene zaujímali detaily. S priateľom Filipom tvoria pár už šesť rokov. A práve on sa pred pár mesiacmi rozhodol ich vzťah zoficiálniť. Veronike pripravil dojímavé prekvapenie. „Požiadal ma o ruku a ja som súhlasila samozrejme. Teším sa, je to krásne obdobie a dobrý pocit." Žiadosť o ruku bola veľmi romantická a pre Veroniku emotívna. „To, čo bolo na tom to najromantickejšie, je ten moment, že som si všimla, že naozaj myslí na to, čo mám rada a všíma si to počas toho roka, aj tých všetkých šiestich rokov, a tým pádom to bolo veľmi osobné, a to sa ma dotklo asi najviac - ten moment, že naozaj ma pozná a má ma rád."

Avšak ani po takmer pol roku dvojica nemá stanovený dátum svadby. Podľa budúcej nevesty treba myslieť hlavne na výber miesta, no šťastie jej zatiaľ neprialo. Kedy teda bude ten deň D a čo nebude môcť zamilovanému páriku na ich svadbe chýbať? To sa dozviete vo videorozhovore vyššie v článku.