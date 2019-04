Slovenská speváčka dátum svadby tají, no prípravy už rozbehla: TAKTO bude vyzerať jej veľký deň!

Sprvu mali problém nájsť to správne miesto, kde by svoj vysnívaný deň chceli prežiť, no problém je, zdá sa, zažehnaný a sympatický pár už tak pozná dátum, kedy si povie svoje áno. Speváčka s priateľom sa však rozhodli presný dátum utajiť. Veroniku sme stretli na Bratislavských módnych dňoch, ktorých súčasťou bola aj prehliadka krásnych svadobných šiat, a tak nás zaujímalo, čo všetko už stihla naplánovať.

Brunetka sa z príprav teší a služby agentúr nevyužíva. „Mám nejaké veci už, napríklad DJ-a, starejšieho... A dnes som tu bola inšpirovaná svadobnými šatami," prezradila nám. Veronika priznala, že vo výbere šiat ešte jasnú predstavu nemá: „Neviem ešte sama, aké si vyberiem."

Zdroj: Jan Zemiar

Speváčka, ktorá sa pýši čerstvým singlom Kam?, si na prestíž a luxus nepotrpí. „V týchto veciach mi nejde o to, či je to prestíž, či to je nejaký návrhár, ale o to, či sa ja budem cítiť v tom pekná a či sa v tom budem páčiť môjmu partnerovi. To je moja méta, aby som sa cítila pekná v ten deň, ale nie, aby to bol nejaký špeciálny kus, ktorý neviem kto šil a za koľko, to ma vôbec netrápi."

Viac o Veronikinom veľkom dni, ale aj o tom, čo chystá na leto, sa dozviete z videorozhovoru vyššie.