Mladý youtuber naložil slovenskému pracháčovi: Reakcia ako zo škôlky... Bolo TOTO naozaj nutné?!

Namiesto toho, aby bral video Instagram vs. Realita od Sketch bros s nadhľadom, situáciu vyriešil reakciou hodnou pieskoviska. Keď ho začali fanúšikovia v príspevku označovať, Peter jednoducho youtubera zablokoval. A to aj napriek tomu, že sa sám prezentuje ako mentor, ktorí nerieši, čo si o ňom ostatní myslia a ľudia by si vraj z neho mali brať príklad.

Peter Dubaj sa často a rád prezentuje svojím tučným kontom. Zdroj: Instagram

„Inšpirovali nás každodenné príspevky, ktoré ľudia sledujú na Instagrame. Hneď nám bolo jasné, že King Dubaj vo videu nesmie chýbať, preto sme si ho trošku podali. Ja si myslím, že išlo iba o zábavu. No tú zjavne nedokázal prehrýzť, keďže pár minút po tom, čo sme to pridali, zareagoval a zablokoval si nás. Nuž, asi ma už na kávu nepozve,“ vyhodnotil Samo Procházka, jeden z tvorcov videa. A o tom, či vôbec bola takáto Dubajova reakcia naozaj nutná, sa presvedčte sami vo videu.