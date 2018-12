BRATISLAVA - Vianočné nákupy vedia potrápiť naozaj každého. Nielen preto, že obchody sú preplnené nervóznymi zákazníkmi, ale aj preto, že nie vždy vieme, čo by sa mohlo páčiť napríklad aj našej drahej polovičke. Túto dilemu asi častejšie riešia muži, nakoľko my ženy na otázku „Čo by ťa potešilo?“ odpovedáme „Ja neviem.“