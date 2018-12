Po ponožkách v sandáloch ďalší módny hit: Vonku treskúca zima a oni... Českí herci sa museli zblázniť!

PRAHA - Zbláznili sa?! Hoci Vianoce už klopú na dvere a teploty sa v posledných dňoch neúprosne blížia k nule, tejto dvojici to zjavne neprekáža. David Švehlík a Jaroslav Dušek si vyšli do Pražských ulíc "naboso"!

Sandále a v nich vysoko vytiahnuté ponožky. To je ikonický módny obraz, ktorý sa vybaví asi každému, keď príde reč na našich susedov z Čiech. Neraz sa kvôli tomu stávajú terčom posmeškov a vtipov. Tento módny výstrelok však prežíva už roky a stal sa akýmsi poznávacím znakom českého národa.

Proti tomuto trendu sa pravdepodobne teraz rozhodli bojovať herci David Švehlík (46) a Jaroslav Dušek (57). A vyzerá to, že zvolili ozaj silnú zbraň. Na krst DVD "Úsmevy smutných mužov", ktorý sa konal v Prahe, prišli páni v typicky letnej obuvi - žabkách. Na ponožky však českí herci ani nepomysleli. Zo žabiek im trčali len holé prsty a chodidlá.

Obuv by za normálnych okolností nepútala takú pozornosť, no v decembri a treskúcej zime doslova bila do očí. Je zjavné, že dvojica určite neprišla na akciu "po svojich", a tak si pravdepodobne tento výstrelok mohli dovoliť.

Dúfajme, že obaja páni sú dostatočne otužilí a v predvianočnom zhone ich neskolí nachladnutie či chrípka.