Jakubec a Božanka mali vystúpiť na vianočných trhoch: Ľudia sa vzbúrili... Dohra na súde!

Celý incident sa strhol po tom, ako mesto Kežmarok pripravilo svojim občanom prekvapenie: na Vianočné trhy kompetentní pozvali v rámci sprievodného programu Martina Jakubca s jeho novomanželkou Božankou (65). Reakcia Kežmarčanov však na seba nenechala dlho čakať. Ľudia sa doslova vzbúrili a vydupali si od mesta, aby kontroverznú dvojicu z programu vypustili.

Jedným z dôvodov nevraživosti bolo aj vyhlásenie Jakubca, že za "honorár" 2 milióny eur sú s Božankou ochotní pustiť verejnosť do svojej spálne a naživo vysielať svoje spálňové hrátky. „Tak a teraz som sa konečne utvrdila v tom, že Vianočné trhy tohto roku s rodinou určite nenavštívim. Radšej pôjdem do Popradu, Bratislavy či Viedne, ako robiť Jakubcovi krovie... Nie, ďakujem... Chcem mať pekné Vianoce a nepokaziť si Vianočnú atmosféru," vyjadrila sa na stránke jedna z obyvateliek mesta.

Negatívnych reakcií bolo toľko, že mesto napokon program zmenilo a Jakubca s Božankou nahradili. To sa však, zdá sa, dotklo samotného umelca a Kežmarčanom poslal tvrdý odkaz. „Čítam niektoré komentáre a cítiť z nich obrovskú zlosť ľudí. Ublížil som vám nejako, alebo ukradol vám niečo alebo nebodaj pretiahol som ti ženu? Určite nie, len vaša fantázia je bujará ako po užití marihuany a potom si mnohí domýšľajú hlúposti," vyjadril svoje sklamanie Jakubec, ktorý sa netají tým, že v budúcnosti sa chce uchádzať dokonca o post prezidenta SR.

„Chcem len vyjadriť sklamanie nad mestom Kežmarok a nad pár pisálkami ktorí nás pourážali verejne, už (to) riešia moji právnici a je pred podaním trestného oznámenia na 4 páchateľov za skutok ohovárania, osočovania a poškodzovania mena na verejnosti. Zamyslite sa, do čerta, toto ste Kežmarok - slušné Slovensko! Môžete sa hanbiť..." zakončil svoje vyjadrenie zabávač.

Jeho slová však spustili ďalšiu lavínu a komentov či urážok od ľudí na adresu mladomanželov pribúdalo. To napokon vyprovokovalo aj samotnú Božanku, ktorá sa nakoniec tiež rozhodla zareagovať a apelovať na slušnosť a zdravý rozum. „Vážená mládež, môžete sa hanbiť, ako sa vyjadrujete na moju adresu. Mohla by som byť vaša matka alebo babka kľudne, ak takto sa vyjadrujete v meste Kežmarok k starším ženám, hanbite sa a zaslúžili by ste si pekných pár výchovných faciek. Dnešná mládež stratila zdravý rozum. Keď sa Vám nepáči naše vystúpenie, nepočúvajte nás, nenútime Vás. Ale neurážajte ľudí bez dôvodu. Len toľko. Sklamaná z Kežmarku, Božanka." Vyprovokovaní ľudia však vrátili úder a pani Božanke uštedrili lekciu mravnosti. „Kto by sa mal hanbiť v tomto prípade?"

Uvidíme, či sa mesto Kežmarok a jeho obyvatelia budú musieť popasovať so sľúbeným trestným oznámením, no jedno je isté už dnes. Zrušením pripravovaného programu mesto darovalo svojim ľuďom predčasný vianočný darček.