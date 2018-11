Gottova manželka sa priznala: Klamala zlatého slávika v najťažšom období!

Pred tromi rokmi majster Karel prekonal boj s rakovinou lymfatických uzlín. Len nedávno skončil opäť niekoľkokrát v posteli a liečil sa, pretože ho potrápilo dýchacie ústrojenstvo a oslabená imunita. Naposledy dokonca pobýval v nemocničnej karanténe a mohli k nemu ísť len lekári, sestričky a jeho manželka vybavená rúškom.

Gotta potrápili problémy s dýchacími cestami. Zdroj: Jan Zemiar

Božský Kája je momentálne z najhoršieho vonku a po jeho boku neochvejne stojí jeho manželka. V najťažších chvíľach mu však nehovorila pravdu a zatajila dôležité informácie. Všetko však robila pre jeho dobro. „Bolo to hrozné, úplný pocit beznádeje! Hlavne, keď mi ukázali snímky. Že tu dnes Karel je, naozaj považujem za zázrak. Modlili sme sa za neho každý deň. Vyzeralo to veľmi zle, čo ani sám nevedel, pretože by ho to zlomilo,“ prezradila Ivana, ktorá sa manžela snažila zatajením informácií chrániť.

Snímky, na ktorých bolo vidieť závažnosť jeho rakoviny, však Gott nakoniec predsa len videl. „Tie snímky mi pán profesor ukázal, až keď to bolo dobré! Opýtal sa: Chcete to vidieť? Vytiahol ich z počítača a porovnal s novými. Boli sme očividne na dobrej ceste. Lekárom vďačím za veľa. Ale bez podpory rodiny by to nešlo,“ povedal maestro v spoločnom rozhovore pre denník Mladá Fronta Dnes.