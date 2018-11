Najintímnejšie scény Kristíny Tormovej: Pôrod dvojičiek pred kamerami!

Kristína Tormová sa v uplynulých rokoch stala akousi ikonou a vozorom mnohých mamičiek. A to najmä pre to, že o tehotenstve i materstve dokáže hovoriť otvorene a ozaj pútavo. Aj vďaka tomu vznikol jojkársky seriál s názvom Som mama, v ktorom obľúbená herečka stvárnila jednu z ústredných postáv.

Už dnes sa zo seriálovej Tiny stane hrdá mamina dvojičiek, ktoré prišli predčasne na svet. Nakrúcalo sa v rovnakej nemocnici, kde pred 5 a pol rokmi rodila aj samotná Kristína. „Všetky tie vône a dezinfekcie nemocnice, ktorá bola chvíľu domovom, všetky tie úžasné sestričky, doktori. Všetci moji milovaní, ktorých si tak nesmierne vážim,” vyznala sa zo svojich pocitov herečka, ktorá si tak pred kamerami znovu prešla tým najemotívnejším a najintímnejším, čo môže žena zažiť.

Kristína sa netají tým, že si počas nakrúcania poplakala. „Všetko to, čo sme zažili, som konečne spracovala do dôsledkov a odložila tento uzavretý prípad do šanónu,” poznamenala herečka. Tá dala scénaristom na ich žiadosť dlhý mail, kde podrobne popísala svoje pôrodné zážitky.

VIDEO: Upútavka na najeomtívnejšiu časť seriálu Som mama.