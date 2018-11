Chcú byť spolu navždy: Jojkárska hviezda v siedmom nebi... Vzácny šperk od hokejistu!

BRNO - Toto je už vážne! Jojkárska hviezda, ktorá vyhrala reality šou Hotel Paradise, Nela Slováková (28) dostala od svojho partnera netradičný, no o to vzácnejší šperk. Dojatá blondínka si vyliala srdce na Instagrame a došlo aj na odvážne slová.

Ich vzťah nabral rýchly spád. Po tom, čo sa Nela Slováková rozišla s bývalým, na ktorého má ťažké srdce za jeho správanie, našla muža doslova zo zlata. Hoci sú s hokejistom Lukášom Kozákom spolu pomerne krátko, ich láska vyzerá nekonečná. V lete sa prevalilo, že randia, no „oficiálne" sa stali párom až 6. septembra, kedy ju o to hokejista požiadal odkazom pri posteli.

Takto ju Lukáš Zdroj: Instagram: N.S.

Fanúšikovia dokonca pri jednom zábere verili, že Nela s Lukášom sa zasnúbili, no išlo len o milú momentku, keď si obranca Popradu viazal šnúrku. Vstúpiť do manželstva sa zrejme neponáhľajú, no víťazka reality šou sa láskyplne vyjadrila o ich vzťahu po tom, čo od svojej polovičky dostala netradičný šperk.

Pri tomto zábere sa už mnohí tešili, že sa zasnúbili a gratulovali im. Zdroj: Instagram N.S.

Lukáš bol v jednom z ľadových duelov ocenený ako najlepší hráč zápasu za Poprad. Za to dostal zlatú hokejku a tú daroval svojej drahej. Práve tá vyniesla Nelu do pomyselného siedmeho neba a blondínka neváhala vyjadriť svoje pocity.

„Občas sa dostanete tam, kde ste nikdy byť nechceli a ono je to vlastne to najlepšie, čo vás v živote mohlo stretnúť, aj keď ste si to nikdy nemysleli,” začína kráska, ktorá tým naráža na to, že nikdy nechcela chodiť so žiadnym športovcom a už vôbec nie s hokejistom. „Kvôli ich extrémne ťažkému a náročnému životnému štýlu, ktorému sa ich drahá polovička, čo si budeme hovoriť, nejako musí, či chce alebo nie, podriaďovať,” vysvetľuje Nela.

Ich láska by sa dala krájať. Zdroj: Instagram N.S.

Od základnej školy mala svoj život vysnívaný tak, že nebude musieť skoro vstávať a na dovolenku sa vyberie, kedy len chce. To sa jej aj splnilo. Kedykoľvek chce, môže nasadnúť do lietadla a ísť. Ale ona teraz nechce. „To vlastne môžem. Ale bez neho. A to nechcem,” priznáva.

Bez neho po svete cestovať nechce. Zdroj: Instagram N.S.

I keď je to pre ňu ťažké. „S veľkým šťastím a pýchou som teraz dievča hokejistu a hrdo nosím túto zlatú hokejku, ktorý mi vybojoval ako najlepší hráč zápasu. Som dievča toho najlepšieho hokejistu, akého som si mohla vysnívať. Veľmi inteligentného a nemenej krásneho chlapa,” hrdo píše blondínka.

S Lukášom môže byť Nela normálna, ale aj blázon ako sa patrí. Zdroj: Instagram N.S.

Je naozaj šťastie, keď v niekom nájdete svoju chýbajúcu polovičku, s ktorou si rozumiete aj bez slov, no zároveň spolu dokážete prerozprávať celé hodiny o všetkom možnom. Byť pri ňom normálnym človekom, aj totálnym bláznom. A práve tak to cíti Nela a na záver dodáva: „A prvýkrát v živote dúfam, že navždy."

Romantické vyznanie Nely, ktorá dúfa, že to bude navždy. Zdroj: Instagram: N.S.