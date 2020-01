Frajer Nely Slovákovej má čo naprávať: Dusno kvôli IMT Smile!

ŠTRPSKÉ PLESO - Na nedávny koncert IMT Smile tak ľahko nezabudne! Hokejista Lukáš Kozák (28), ktorý už viac ako rok randí so sexi influencerkou a podnikateľkou Nelou Slovákovou (29), si práve vďaka kapele zarobil na poriadny problém.

Sú dvojka, aká sa často nevidí. Bývalá hviezda jojkárskej šou Hotel Paradise a slovenský hokejista si skvele rozumejú a láska z nich srší na desať metrov. Zamilovaná dvojica sa len nedávno objavila aj na predpremiére novej evitovky Príliš osobná známosť, kde si okrem filmu užili aj koncert kapely IMT Smile.

Nela Slováková a Lukáš Kozák sú zohraná dvojica. Zdroj: Ján Zemiar,

Tá patrí k slovenskej hudobnej špičke už dlhé roky. Aj preto nás prekvapilo, keď Nela priznala, že o tejto kapele nikdy nepočula. „Musím povedať, že absolútne kapelu IMT Smile nepoznám, ten názov som počula prvýkrát,” priznala sa sexi blondínka. Niektoré ich piesne však zaznamenala a živelný koncert ju dostal do varu natoľko, že sa jej dokonca zachcelo tancovať.

Nela Slováková sa venuje vlastnej značke plaviek. Zdroj: Instagram N.S.

Žiaľ, Lukáš ju do tanca nevzal, čím si u svojej polovičky rozhodne nepridal body. „Trošku som bola naňho nahnevaná, že nechcel ísť so mnou tancovať. To si vybavíme doma!” pohrozila svojej láske Nela.

Inak si však jeden druhého nevedia vynachváliť.pochvaľuje si česká instagramová hviezda. Prezradila však aj to, v čom sú s Lukášom odlišní a priznala, že dokonca pomýšľa na rodinu. Pozrite si nasledujúci rozhovor s Nelou a Lukášom.