Jojkárska hviezda ukázala mamu: Sexi krivky len v plavkách... Veď vyzerá lepšie ako slávna dcéra!

Nela Slováková sa na sociálnych sieťach rada hrdí aj svojou rodinou. S mamou Janou má známa blondínka výborný vzťah a neraz jej spoločnosť robila aj na prominentných akciách. Aktuálne sa však víťazka Hotela Paradise pochválila záberom z wellnessu v Karlových Varoch, kde sa tiež vybrala s pani Slovákovou.

No a pohľad na záber mamy s dcérou len v plavkách mnohým doslova vyrazil dych. Hoci je pani Jana o generáciu staršia, málokto by to tipoval. Šmrncovná blondínka s mladistvou tvárou, no najmä... To telo! Nelina mama má doslova bezchybné krivky, ktoré by jej mohli závidieť aj o 20 rokov mladšie dievčatá.

„Mama chudšia ako ja, kurnik,“ napísala k záberu hrdá dcéra. A slovami chvály nešetrili ani komentujúci pod fotkou. „Že mama? Nechápem. Strčí do vrecka aj 20-ročnú. Príklad ženy, ktorá sa o seba stará,“ objavilo sa v komentároch. Tak schválne, ktorá z nich vyzerá lepšie?