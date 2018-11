Drzosť najhrubšieho zrna: Slovenskí raperi fajčili a chľastali v obchode!

BRATISLAVA - Zbláznili sa? Nie je ničím výnimočným, že predstavitelia slovenskej rapovej scény sa bežne správajú poriadne kontroverzne alebo rozprávajú slovníkom hodným dlaždiča. To, čo predviedla dvojica Laky Deff a Tomáš Jedno však nemá obdobu. Aha, čo vyvádzali v priamo v obchode!

Dvojica prednedávnom nakrútila nový klip ku skladbe „Nevidím dôvod” a zdá sa, že pri jeho tvorení si poriadne popustili uzdu. Bez vedomia majiteľa a personálu obchodu totiž vošli dnu, vzali si fľaše s alkoholom, ktoré si otvorili a rovno z nich začali piť. No a aby toho nebolo málo, posadili sa na pult a priamo v predajni fajčili. Ako sme sa dozvedeli, išlo naozaj o spontánnosť a od nikoho si nepýtali povolenie.

Majiteľ obchodu sa zrejme pri pohľade na horiacu cigaretu veľmi nepoteší. Zdroj: youtube.com

Raperi si z police vzali fľašu a začali piť priamo na mieste. Zdroj: youtube.com

Zaujímalo nás teda, ako celú situáciu vnímali prítomní zamestnanci. „Najprv boli obavy zo strany personálu, ale v momente nato tam zavládla neskutočne dobrá nálada a hlavne to prebehlo všetko tak rýchlo, že toho človeka ani nenapadlo to nejako riešiť a úplne si to užili,” povedal nám Laky, keď sme ho oslovili.

Zároveň však priznal, že to, čo v predajni skonzumovali, si neskôr aj zaplatili. „Všetko bolo vyrovnané, čo sa týka konzumácie tovaru, takže motto pesničky ‚Nevidím dôvod, prečo si robiť hlavu z nepodstatných vecí, čo ma dávajú do stavu,‘ splnilo svoju úlohu aj v praxi,” uzavrel raper, ktorého možno už čoskoro kontaktuje aj majiteľ obchodu, keďže klip bol zverejnený len nedávno.