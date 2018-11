Vondráčkovej HANBA ako hrom: Jej najnovší film nezachránili ani Plekancove milióny!

PRAHA – Malo ju to zviditeľniť a priniesť hereckú slávu aj v zahraničí, namiesto toho je z očakávaného filmu produkovaného v Kanade jedna veľká tragédia. Lucie Vondráčková (38), ktorá si zahrala hlavnú úlohu vo filme The Perfect Kiss z produkcie jej kamarátky Martiny Adamcovej, má teraz zrejme akurát oči pre plač. Snímka je podľa divákov obrovský prepadák.

Film The Perfect Kiss, ktorý sa natáčal v zámorí, mal premiéru 1. novembra. Bujarým pozitívnym ohlasom a nadšeným divákom, ktorí sa hrnú do kín, sa však neteší. Aktuálne túto novinku hrajú len v dvoch českých kinách a nedostal sa ani do TOP 20 hraných filmov. Na poslednom mieste skončila Rodinka úžasných 2, ktorá mala premiéru už dávnejšie, pričom sa stále našlo 582 divákov, aby si rozprávku pozreli.

Vondráčkovej film je v Čechách prepadák. Zdroj: Luna Studios

Z toho je jasné, že Dokonalý bozk, kde si Vondráčková strihla hlavnú rolu, nemal ani toľko divákov, čo rozprávka. Dostať film na výslnie nepomohli ani sporné tri milióny, ktoré doň vrazil Luciin stále manžel, hokejista Tomáš Plekanec.

Diváci, ktorí film buď už videli alebo im stačilo zhliadnuť len trailer, dali najavo nespokojnosť.„Štyridsaťročná prehrávajúca hysterka sa pokúša hrať mladé teľa a pritom trúsi jednu debilnú hlášku za druhou. Ešteže v kinách nezamykajú dvere do sály a dá sa zavčasu zdrhnúť. Keby som si na to kúpil lístok, chcem vrátiť peniaze,“ vyjadril sa jeden z divákov. Ďalší pritvrdil: „Čo čakať od filmu, do ktorého musel narvať Pleky 3 mio, aby si tam mohla Marmeláda zahrať? Nič… Vôbec nič.“

Kým singel Paralelní světy má obrovský úspech, film The Perfect Kiss je hanba. Zdroj: youtube.com

Napriek týmto negatívnym ohlasom nielen na Vondráčkovej herecký výkon, ale aj na celý film, natáča plavovláska ďalší. Opäť pod taktovkou Tiny Adams pracujú na romantickej komédii Hotel Limbo. Otázne však je, či nasledujúca novinka neostane radšej len pre oči Kanaďanov.

Na Lucku sa valí vlna kritiky za jej herecký výkon. Zdroj: youtube.com ​