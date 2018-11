KUK pod sukňu: Krásna Slovenka vystavila svoje nohavičky... Všetky oči TAM!

BRATISLAVA – Je talentovaná, energická a krásna. So svojou postavou si môže dovoliť rozličné módne kreácie. Aj tie odvážnejšie. Práve na takýto outfit stavila slovenská speváčka Veronika Strapková (28) počas galavečera v Slovenskej filharmónii. Do očí sa jej pozrel len málokto!

Do povedomia ľudí sa zapísala najmä účasťou v speváckej šou Hlas, kde bol jej koučom Majk Spirit. Kučeravá kráska s nádychom exotického vzhľadu sa aj napriek tomu, že nezvíťazila, nevzdala svojich snov. Na konte má album Puzzle, stále pracuje na nových a nových skladbách a vystupuje na spoločenských podujatiach. Veronika je šťastne zasnúbená s Filipom. Zdroj: Instagram V.S.

A práve na jedno z nich si obliekla odvážne šaty vášnivej červenej farby od návrhárky Hellenski. Model podčiarkol exotický pôvab speváčky a zároveň ukázal aj to, čo skrýva Veronika pod sukňou. Na galavečer zvolila šaty s rázporkom od pásu až po zem, doplnené opaskom. Brunetke spod šiat vykukla komplet celá noha.

Veronika zvolila odvážny červený model. Zdroj: Instagram V.S.

A nielen to! Napokon, keď vyšla na pódium, odkryla omnoho viac. Predok šiat si zachytila o opasok a prítomným ukázala nohavičky v podobe červeného body, ktoré bolo súčasťou modelu. Do očí jej tak pozrel len málokto. Veronika má však krásnu a sexi postavičku, a tak si takýto odvážny strih môže pokojne dovoliť. A vzhľadom na to, že na galavečere spievala pieseň od Beyoncé, takéto oblečenie sa priam žiadalo!

Na galavečere sa stretla aj s krstnými rodičmi jej prvého albumu. Zdroj: Instagram V.S. ​

Pri vystúpení a lá Beyoncé odhalila ešte viac. Zdroj: Instagram V.S.