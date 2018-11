Šokujúca správa zo šoubiznisu: Herec Tomáš Maštalír sa tajne oženil... Ešte v lete!

V lete sa verejnosť dozvedela, že v živote Tomáša Maštalíra je nová žena. Herec sa so svojou priateľkou Kristínou mal zoznámiť v zime, keď bola 34-ročná Banskobystričanka ešte zadaná. O pár mesiacov neskôr sa však dvojica už svojim citom nebránila a svoj vzťah zoficiálnila. Pár tak tvoria len približne pol roka. O to prekvapivejšia je správa o tom, že herec sa už stihol tajne oženiť.

Informuje o tom týždenník Šarm. Atraktívnu brunetku mal herec požiadať o ruku v priebehu leta a onedlho si už dvojica povedala aj najdôležitejšie áno svojho života. „Svadbu mali koncom leta v tajnosti. Bolo to na dovolenke,“ dozvedel sa týždenník od zdroja blízkeho dvojici. Nevesta mala mať na sebe šaty od návrhárky a svadba to mala byť so všetkým, čo k tomu patrí. Novomanželom gratulujeme!