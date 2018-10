VIDEO Ďalšia šialená jazda len mesiac po brutálnej nehode Poliakov: Má to byť bývalý frajer jojkárskej hviezdy!

Bývalý frajer jojkárskej hviezdy jazdí ako šialenec!

Zdroj: instagram.com/nelaslovakova/

BRATISLAVA - To snáď nemyslí vážne! Ešte neuplynul ani mesiac, odkedy pri tragickej nehode v Dolnom Kubíne zomrel nevinný 57-ročný vodič, ktorý doplatil na nerozvážne vyčíňanie troch Poliakov. Preteky na luxusných autách, absolútna bezohľadnosť a arogancia pripravili otca rodiny o život, jeho manželka a syn skončili so zraneniami a teraz... Na internete sa objavilo video ďalšej riskantnej jazdy. A má to byť bývalý frajer Nely Slovákovej!